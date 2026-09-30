Кто не подлежит мобилизации в октябре: 7 категорий мужчин, которых не призовут

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Несмотря на обязательный призыв во время военного положения, украинское законодательство определяет категории граждан, имеющих законное право не подлежать мобилизации. Узнайте, кто вошел в список с 1 октября и какие условия необходимы для подтверждения этого статуса.

Об этом пишет ТСН.ua.

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Кто не подлежит мобилизации в Украине в октябре 2026 года

Закон Украины «О мобилизационной подготовке» определяет категории граждан, которых не могут призвать во время мобилизации. Соответствующий перечень содержится в статье 23. Поскольку в последнее время существенных изменений в эти нормы не вносились, в октябре 2026 года правила останутся в силе.

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К категориям, не подлежащим мобилизации, относятся, в частности, мужчины до 25 лет и лица старше 60 лет. В то же время, для мужчин до 25 лет предусмотрены исключения: их могут мобилизовать, если они имеют статус военнообязанного, в частности после окончания военной кафедры, зачисления в запас или прохождения военной службы. Представители высшего офицерского состава могут проходить военную службу до достижения 65-летнего возраста.

Отдельным основанием для освобождения от мобилизации является состояние здоровья. Не подлежат призыву мужчины с инвалидностью, а также имеющие тяжелые заболевания, из-за которых их признают негодными к военной службе и исключают из военного учета. Закон не устанавливает отдельных ограничений в зависимости от группы инвалидности. В то же время для того чтобы воспользоваться этим основанием, необходимо официально оформить соответствующую отсрочку.

Не могут быть мобилизованы и забронированные работники предприятий и учреждений критически важных сфер. Информация о бронировании должна быть отражена в военно-учетном документе, в частности, в приложении «Резерв+». У бронирования есть определенный срок действия, обычно от шести до 12 месяцев, после чего работодатель при необходимости должен оформить его повторно.

Еще одним основанием для неподлежания мобилизации является оформленная отсрочка. Основания для ее получения определены в статье 23 закона «О мобилизационной подготовке». Отсрочку могут получить, в частности, одинокие и многодетные родители, опекуны недееспособных родственников, родители детей с инвалидностью и другие категории граждан.

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В то же время само наличие обстоятельств, дающих право на отсрочку, не означает автоматического освобождения от мобилизации. Соответствующий статус необходимо оформить официально. Если это не сделать, мужчина может подлежать призыву на общих основаниях. Как и у бронирования, у отсрочки ограниченный срок действия и она требует периодического продления.

Не подлежат принудительной мобилизации также студенты, впервые получающие высшее образование. Такая же норма распространяется на педагогических работников школ и высших учебных заведений, если учебное заведение является их основным местом работы. Для этих категорий необходимо также должным образом оформить отсрочку.

Отдельные правила действуют в отношении граждан, освобожденных из российского плена. Их не могут принудительно призвать на военную службу — они могут присоединиться к войску только по собственному желанию.

Кроме того, молодые люди, заключившие контракт на военную службу в возрасте с 18 до 24 лет, после освобождения получают отсрочку сроком на 12 месяцев. В течение этого периода они могут вернуться на службу только добровольно.

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К слову, с 1 октября правила мобилизации для женщин в Украине не изменятся — принудительный призыв отсутствует, служба возможна добровольно по контракту. На учете обязаны состоять только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Повестки могут поступать исключительно для сверки персональных данных, а не для мобилизации, при этом ограничений на выезд за границу для них нет.

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