Отсрочка от мобилизации по-новому: как продлить через ЦНАП с 1 октября

ЦНАП / © УНИАН

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С 1 октября военнообязанные смогут продолжать отсрочку от мобилизации через ЦНАП по новым правилам. Это касается тех, у кого срок действия документа истекает.

Об этом сообщает адвокат Дарья Тарасенко.

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Когда подавать документы на продление отсрочки в ЦНАП

Основным изменением является установление конкретного срока, в течение которого ЦНАП будут принимать документы на продление отсрочки.

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«Если до завершения отсрочки осталось менее 30 календарных дней, военнообязанный может подать документы на ее продление», — разъяснила адвокат.

Раньше четких сроков не было, поэтому ЦНАПы принимали заявления по-разному. По новым правилам, подать документы на продление отсрочки можно только тогда, когда до ее конца остается менее 30 дней. Если же остается более 30 дней, в приеме заявления по тому же основанию откажут.

Какие документы нужны для переоформления отсрочки

По правительственным правилам, если все данные в государственных реестрах и основания не изменились, отсрочка продолжается автоматически. Если же автоматически продлить ее не удастся, ТЦК сообщит об этом военнообязанному, чтобы тот предоставил бумажные документы.

Как отмечает Дарья Тарасенко, отдельный упрощенный бланк чисто для «продолжения» не предусмотрен. Гражданам необходимо пройти стандартную процедуру подачи заявления и снова предоставить полный комплект подтверждающих документов, удостоверяющих право на отсрочку.

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Поскольку общая мобилизация в Украине продлена до 31 октября 2026 года, подать документы по указанному алгоритму можно будет с 1 октября.

Отсрочка от мобилизации — последние новости

Напомним, в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет оформленную отсрочку или бронирование.

Ранее мы объясняли, кого могут мобилизовать с 1 октября, какие данные нужно обновить в течение семи дней и что известно о последних изменениях в правилах бронирования работников.

Также адвокат Дарья Тарасенко подробно разобрала требования пограничников к военнообязанным с отсрочкой и объяснила, в каких случаях мужчин не выпустят за границу.

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Кстати, наличие второго паспорта не освобождает украинцев от мобилизации. Для людей с двумя гражданствами действуют такие же правила и законы, как и для всех других военнообязанных.

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