Военный учет на предприятиях: за какие нарушения будут штрафовать до 59 500 грн

Военный учет на предприятиях

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В Украине будут строже проверять, как предприятия ведут военный учет работников. За любые нарушения во время военного положения чиновникам грозят немалые штрафы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Кто отвечает за военный учет на предприятии и размер штрафов

В Минобороны пояснили, что штраф зависит от того, какое нарушение найдут:

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Руководитель предприятия несет персональную ответственность и подлежит штрафованию в случае полного неведения военного учета;

Лицо, ответственное за ведение учета (работник кадровой службы или штатный инспектор), несет ответственность за его ненадлежащее ведение.

По статье 210-1 КУоАП, за нарушение военного учета во время военного положения должностным лицам грозит штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Сообщается, что количество штрафов зависит от количества вынесенных постановлений. Если во время одной проверки будет выявлено несколько нарушений, оформляют одно дело и выписывают один штраф за все недостатки вместе.

Как и кто проверяет ведение военного учета на предприятиях

В Минобороны отмечают, что соблюдение требований проверяют в ходе плановых и внеплановых мер контроля. Проверки осуществляют специальные комиссии, в состав которых входят представители:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

областных и районных государственных администраций;

Государственная налоговая служба Украины;

Государственной службы Украины по труду.

О начале плановой проверки предприятие письменно уведомляет как минимум за 10 дней до ее старта. В то же время, внеплановые инспекции могут проводиться без предупреждения субъекта хозяйствования.

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