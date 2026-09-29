РФ ударила КАБом по школе в Сумах с 40 детьми внутри — Зеленский отреагировал на преступление (фото, видео)

удары РФ по школе / © Владимир Зеленский

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Российские военные 29 сентября нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Одна из авиабомб попала на территорию школы.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по школе в Сумах.

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Зеленский отреагировал на удары РФ по школе

Он сообщил, что российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по центру Сум.

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© Национальная полиция Украины

«В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара. Четыре КАБ ударили по центру города, просто по зданию школы, где продолжалась учеба», — сообщил Зеленский.

В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара / © Владимир Зеленский

Президент поблагодарил учителей и руководство школы за то, что дети и преподаватели находились в укрытии.

Удар по школе в Сумах / © Владимир Зеленский

«Благодарю учителей и руководство школы: дети и преподаватели были в укрытии, всего 100 человек вовремя эвакуировали», — отметил он.

В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара / © Национальная полиция Украины

По словам Зеленского, повреждения получили также объекты в частном секторе. По состоянию на момент его обращения было известно о двух погибших и шести раненых, среди которых трое детей.

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В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара / © Национальная полиция Украины

«По состоянию на данный момент известно, к сожалению, о двух погибших людях. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек ранены, среди них трое детей», — сказал президент.

Он также призвал партнеров Украины усилить давление на Россию в ответ на удары.

«Русские террористы и просто законченные ублюдки. Бить так по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнеры не должны забывать, что это безумие Россия не остановит без реального давления. Рассчитываем, что ответные шаги на эти удары будут и не ограничатся только словами», — заявил Зеленский.

«Детей вывели»: что рассказали очевидцы в Сумах

Ранее местные жители, школьники, а также Кодон Медиа предоставили информацию об ушибах по школе около 15:35-15:45. В преддверии Воздушные силы сообщали об угрозе применения КАБов городом.

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Шкільні працівники про удар по закладу / © Кордон.Медиа

«Дети были в укрытии. Вторая смена занималась у нас. Все живы и здоровы, слава Богу, Три взрыва было. Первый, второй… и третий уже как дали, так все вылетело. Благо, выход не завалило. Вывели детей», — говорят очевидцы.

По данным местных корреспондентов, к моменту попадания в укрытие школы были дети. Сотрудница заведения сообщила, в частности, «Общественный», что там было около 40 учеников.

Предварительно среди детей и работников школы нет. После атаки детей эвакуировали из укрытия.

Удар РФ по школе в Суммах / © Telegram "Кордон. Медіа"

Школа получила значительные повреждения

В результате удара здание учебного заведения потерпело значительные разрушения. На месте были зафиксированы выбитые окна и двери, повреждены и разрушены стены, а также повреждения фасада.

По информации СМИ, это было одно из трех попаданий авиабомб по городу. Также сообщалось о попадании в частный сектор.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, Сумы страдают от атак РФ. Так, днем 27 сентября враг ударил по Сумам тремя управляемыми авиабомбами. Было известно о двух погибших и пяти пострадавших.

Отметим, что в последние недели россияне почти непрерывно атакуют гражданскую инфраструктуру.

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