«Моего ребеночка убили»: РФ авиабомбами ударила по гражданским в центре города — что известно

Удар по Сумам 26 сентября

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Сегодня, 26 сентября, в результате вражеских ударов КАБ по Сумам пострадали 23 человека, среди них четверо детей.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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По его словам, россияне нанесли удары управляемыми (корректируемыми) авиабомбами (КАБами) в нескольких локациях Сумской громады.

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В результате удара по жилому сектору погибли два человека. Один человек погиб на улице, другой — на четвертом этаже в своей квартире. Об этом «Суспильному» рассказал Виталий Кулик — заместитель командира отряда быстрого реагирования в Сумской области ОКХ.

Как отмечают в издании, Наталья из Сум пошла к своему сыну, ведь не могла дозвониться до него. Мужчина погиб в квартире из-за российской атаки КАБом.

«Моего ребеночка убили проклятые, мою кровиночку. Я шла к нему, забежала, а он лежит», — плачет сгоревшая женщина.

В больнице трое детей — девушки 14-ти, 8-ми лет и 11-месячная девочка. Также госпитализированы двое взрослых.

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Кроме того, из-за вражеских ударов повреждены десятки многоквартирных и частный дом, заведение культуры, два дошкольных учебных заведения, административные здания и более 20 автомобилей.

Напомним, что сегодня посреди дня РФ ударила по центру Сум. Есть погибшие и травмированные.

А вчера в Сумах после ударов КАБов и дронов пострадали четверо детей, среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии в больнице.

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