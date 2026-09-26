Украина и Польша договариваются о совместном контроле на границе: что изменится

Украина и Польша договариваются о совместном контроле на границе / © Национальная полиция Украины

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Украина ведет переговоры с Польшей по пограничному и таможенному контролю, что обезопасить КПП от российских ударов.

Об этом рассказал первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.

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Деркач вместе с украинскими пограничниками и таможенниками провел рабочую встречу на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» (Волынская область) с польской стороной.

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Во встрече приняли участие руководители польских воеводств, представители Министерства внутренних дел и Министерства финансов Польши, а также пограничные и таможенные службы этой страны.

Главной темой переговоров стало обеспечение безопасности и стабильной работы украино-польской границы в условиях усиления российских атак на приграничные регионы Украины.

Стороны обсудили алгоритмы реагирования при воздушной угрозе или атаке вблизи пунктов пропуска. В частности, речь шла об оперативном обмене информацией между украинскими и польскими службами, порядке временного прекращения оформления, эвакуации людей и максимально быстром возобновлении работы после завершения угрозы.

«Граница должна оставаться функциональной даже в условиях российских атак. Наш приоритет — безопасность людей, но в то же время важно не уменьшать способность пунктов пропуска. Для этого нужны четкие и согласованные алгоритмы действий служб по обе стороны границы, чтобы необходимые ограничения безопасности как можно меньше влияли на пассажирское и грузовое движение», — отметил Сергей Деркач.

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Кроме того, стороны обсудили развитие общих пунктов пропуска и совместного контроля на украинско-польской границе.

Совместный контроль предполагает, что пограничные и таможенные службы Украины и Польши осуществляют необходимые процедуры в одном месте. Деркач напомнил, что такой формат уже много лет применяется на украинско-польской границе. Там функционируют пять общих пунктов пропуска. Аналогичный подход используется на границе Украины с Молдовой. Он подчеркнул, что в нынешних условиях безопасности это особенно актуально.

На встрече также обсудили подготовку Соглашения между Украиной и Польшей о совместном контроле. Работа над документом продолжается, однако обе страны еще не перешли к его подписанию.

РФ атакует приграничье с Польшей

Ранее сообщалось, что из-за атак РФ пункты пропуска на границе могут оказаться не в Украине.

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Напомним, 23-24 сентября Польша экстренно эвакуировала два пункта пропуска — в Зосине и Дорогуске. Причиной становились российские атаки в приграничье Волынской области.

Также мы писали, что РФ ночью 13 сентября атаковала пункт пропуска «Ягодин » в Волынской области на границе с Польшей. Под ударом врага оказалась расположенная возле КПП автозаправка. Загорелось ее помещение и припаркованные фуры.

Кроме того, 13 сентября российский дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру возле МЧП «Ягодин-Дорогуск». Шахед попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

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