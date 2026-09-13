«Рад, что убежал»: очевидцы о первых минутах удара по «Ягодину»

Удар по «Ягодину»

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Сегодня, 13 сентября, во время массированной атаки на запад Украины, на Волыни в результате атаки российского БПЛА была повреждена АЗС возле пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей.

О деталях атаки рассказывает «Суспільне Луцьк».

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По информации издания, в результате атаки дрона РФ легкие травмы получили двое водителей.

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«Кабина повреждена, груз, тент, полуприцеп повреждены. Ну, очень много пострадало. Куча осколочных, спина поцарапана от осколков. Врачи сказали — „жить будешь“, — говорит водитель Дмитрий, оказавшийся на месте прилета.

«Я рад, что я жил, что я выскочил и убежал от машины», — добавляет другой водитель, Игорь, который вез из Одессы в Варшаву товар. Его весь груз сгорел.

По словам очевидцев, когда началась атака, поблизости стояло около 10 пассажирских автобусов.

Также был поврежден местный супермаркет.

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«В магазине полностью выбиты все стеклопакеты. Немного мы уберем то, что упало. Планируется забить полностью, все стеклопакеты до ночи. Больше всего пострадал наш пищевой блок», — рассказывает сотрудница магазина Виктория.

По сей день пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» работает в штатном режиме.

Атака РФ на «Ягодин» — что известно

Напомним, что из-за атаки вблизи пункта пропуска «Ягодин» занялись помещение АЗС и несколько припаркованных рядом грузовиков.

Впоследствии в Волынской таможне добавили, что никто не пострадал. Во время воздушной тревоги все операции на границе были остановлены, а люди находились в укрытии.

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Также 13 сентября российский дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру возле МЧП «Ягодин-Дорогуск». Шахед попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

Между тем, в Польше напуганы дронами РФ и взрывами у своей границы во время атаки на запад Украины.

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