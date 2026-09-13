«Угроза была реальной»: Польшу испугали дроны РФ и взрывы у своей границы во время атаки на запад Украины

Польская авиация

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Взрывы у польской границы и российские дроны при атаке на запад Украины заставили военное руководство срочно поднять в небо истребители. В польском командовании заявили, что во время атаки РФ угроза для страны была «реальной».

Об этом сказал спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский в интервью польскому информационному агентству спикера DORSZ.

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Российские дроны приблизились к границе Польши

По словам Горышевского, во время российской атаки некоторые беспилотники действовали и даже поражали цели на расстоянии всего нескольких или около десятка километров от польской границы.

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«Беспилотники работали и даже поражали цели, расположенные очень близко к польской границе — на расстоянии от нескольких до десятка километров», — заявил польский военный.

Он подчеркнул, что в тот момент угроза для Польши была «реальной».

Польша подняла в небо истребители

Около 4:00 утра Оперативное командование ВС Польши сообщило о начале работы военной авиации в польском воздушном пространстве из-за активности российских БПЛА, атаковавших Украину.

К 10:00 командование сообщило о завершении операции истребителей.

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В то же время в Польше заявили, что нарушений польского воздушного пространства не зафиксировали.

В Польше сообщали о взрывах

По данным RMF FM, с самого утра польская полиция получала сообщения от жителей Люблинского воеводства о предполагаемых взрывах.

Правоохранители выезжали на два вызова — в Щечине Красницкого уезда и Стоешин Пьервши Яновского уезда. Однако источники тревожных звуков на месте не обнаружили.

В польском командовании предположили, что громкие звуки могли быть вызваны преодолением звукового барьера истребителями.

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Сирены взвыли в шести уездах

Во время воздушной операции Центр правительственной безопасности Польши направил жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств предупреждения об угрозе.

Отдельное сообщение получили жители шести уездов Люблинского воеводства. Там в течение нескольких десятков минут действовало предупреждение об угрозе авиаудара, а также включались сирены.

Взрывы на границе с Польшей — последние новости

Напомним, ночью 13 сентября российские военные нанесли удар по международному пункту пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Под ударом РФ оказалась АЗС. В результате атаки также вспыхнули фуры.

А уже утром взрывы снова раздались на границе с Польшей, всего в 2 км от госграницы. Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава».

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