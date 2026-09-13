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«Угроза была реальной»: Польшу испугали дроны РФ и взрывы у своей границы во время атаки на запад Украины
В польском командовании отметили, что во время российской атаки некоторые беспилотники действовали и даже поражали цели на расстоянии всего нескольких или около десятка километров от госграницы.
Взрывы у польской границы и российские дроны при атаке на запад Украины заставили военное руководство срочно поднять в небо истребители. В польском командовании заявили, что во время атаки РФ угроза для страны была «реальной».
Об этом сказал спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский в интервью польскому информационному агентству спикера DORSZ.
Российские дроны приблизились к границе Польши
По словам Горышевского, во время российской атаки некоторые беспилотники действовали и даже поражали цели на расстоянии всего нескольких или около десятка километров от польской границы.
«Беспилотники работали и даже поражали цели, расположенные очень близко к польской границе — на расстоянии от нескольких до десятка километров», — заявил польский военный.
Он подчеркнул, что в тот момент угроза для Польши была «реальной».
Польша подняла в небо истребители
Около 4:00 утра Оперативное командование ВС Польши сообщило о начале работы военной авиации в польском воздушном пространстве из-за активности российских БПЛА, атаковавших Украину.
К 10:00 командование сообщило о завершении операции истребителей.
В то же время в Польше заявили, что нарушений польского воздушного пространства не зафиксировали.
В Польше сообщали о взрывах
По данным RMF FM, с самого утра польская полиция получала сообщения от жителей Люблинского воеводства о предполагаемых взрывах.
Правоохранители выезжали на два вызова — в Щечине Красницкого уезда и Стоешин Пьервши Яновского уезда. Однако источники тревожных звуков на месте не обнаружили.
В польском командовании предположили, что громкие звуки могли быть вызваны преодолением звукового барьера истребителями.
Сирены взвыли в шести уездах
Во время воздушной операции Центр правительственной безопасности Польши направил жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств предупреждения об угрозе.
Отдельное сообщение получили жители шести уездов Люблинского воеводства. Там в течение нескольких десятков минут действовало предупреждение об угрозе авиаудара, а также включались сирены.
Взрывы на границе с Польшей — последние новости
Напомним, ночью 13 сентября российские военные нанесли удар по международному пункту пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Под ударом РФ оказалась АЗС. В результате атаки также вспыхнули фуры.
А уже утром взрывы снова раздались на границе с Польшей, всего в 2 км от госграницы. Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава».