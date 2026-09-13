Повторяет "хотелки" Путина: Чалый резко оценил позицию Кушнера по Украине

Визит Кушнера и Виткоффа в Москву

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Американский переговорщик Джаред Кушнер фактически повторяет российские требования относительно прекращения войны против Украины, тем самым поддерживая иллюзию Кремля о возможности достижения заявленных целей агрессии.

Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в социальной сети Facebook.

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По словам Чалого, заявление Кушнера не стало неожиданностью, несмотря на то, что американский представитель недавно ознакомился с позициями как российской, так и украинской сторон.

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«Резонансное заявление одного из американских посредников — Джареда Кушнера, который буквально несколько дней назад выслушал „хотелки“ агрессора, а также позицию Банковой, не должно вызывать удивления. Он просто еще раз повторил российские требования», — отметил дипломат.

По мнению Чалого, реализация таких требований создала бы угрозу самому существованию Украины как суверенного государства. В то же время его удивило то, что американские посредники, несмотря на объяснения украинской стороны, продолжают рассматривать как возможные те варианты договоренностей, которые Киев считает неприемлемыми.

«Удивляет другое. Почему у американских посредников складывается ложное представление о совершенно невозможных вариантах пересечения красных линий со стороны украинских переговорщиков?! Даже после четких разъяснений», — написал бывший посол.

Кушнер поддерживает иллюзии Путина

Чалый считает, что подобный подход фактически укрепляет у российского президента Владимира Путина убеждение в том, что его стратегические цели в войне могут быть достигнуты.

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«Таким образом, у российского лидера (как мы видим, не только у него) сохраняется иллюзия возможности достижения своих озвученных публично (и тех, которые пока не озвучиваются) целей», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что именно эта иллюзия, по его мнению, является одной из причин, по которой Кремль не готов самостоятельно прекратить агрессию. Поэтому, вместо того чтобы повторять российские требования, на Путина необходимо оказывать достаточное давление, чтобы заставить его отказаться от максималистских целей.

«Либо он должен избавиться от иллюзий, либо быть вынужденым действовать под давлением», — заявил Чалый. По его словам, это давление должно быть «критическим — сконцентрированным и масштабным, а не растянутым во времени».

Переговоры как «прикрытие для войны»

Дипломат также предупредил, что без изменения такого подхода переговорный процесс может превратиться в имитацию дипломатических усилий, которая не приблизит стороны к устойчивому миру.

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«Пока хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, любые переговоры останутся лишь имитацией реальных попыток достичь прочного мира или хотя бы перемирия, а также прикрытием для войны», — подытожил Чалый.

Напомним, накануне, 12 сентября, Джаред Кушнер в ходе ежегодной встречи YES заявил, что вопрос о территориях является самым сложным в переговорном процессе между Киевом и Москвой. Зять президента США отметил, что российский лидер Владимир Путин уже обозначил линию, к которой Москва хотела бы прийти, однако Украина не согласна отступать до неё.

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