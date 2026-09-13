Переговоры между Украиной и Россией: Арахамия объяснил их цель

Арохамия / © Getty Images

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Украина стремится построить системный переговорный процесс с Россией, который в перспективе должен создать условия для достижения справедливого мира. Одной из ключевых задач украинской стороны является формирование постоянного канала коммуникации с представителями РФ.

Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» и член украинской переговорной группы Давид Арахамия во время конференции YES Annual Meeting 2026, передает 24 Канал.

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По словам Арахамии, речь идет о создании своеобразного «тоннеля» для переговоров. Для этого необходимо установить регулярный контакт в одном формате с постоянным составом участников.

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Политик признал, что на фоне ежедневных российских атак такой процесс может вызвать разочарование у украинцев. В то же время, он отметил, что даже неудачные раунды переговоров дают определенные результаты.

«Иногда ты терпишь неудачу на переговорах, но я бы не сказав, что вы каждый раз начинаете полностью с нуля. Вы начинаете с чего-то, вы получаете некоторые знания об этом, и вы устанавливаете некоторые связи на этот счет», — сказал Арахамия.

Он также обратил внимание на разницу в системах принятия решений в Украине и России. По его мнению, в РФ ключевые решения фактически зависят от президента Владимира Путина, окруженного людьми, поддерживающими продолжение войны.

Украина, по словам Арахамии, пытается использовать разные международные каналы коммуникации — в частности, через страны Ближнего Востока, государства БРИКС и европейские партнеры. Цель состоит в том, чтобы расширить круг людей в российском руководстве, которые могут выступать за прекращение боевых действий.

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«Чем больше людей мира будет вокруг Путина, тем лучший шанс, что мы получим справедливый мир, которого мы все ищем. Это способ сделать это, я думаю», — резюмировал глава фракции «Слуга народа».

В то же время Арахамия отметил, что нынешний переговорный процесс пока не хватает «существенного содержания». Он допустил, что ситуация может измениться после выборов в Госдуму РФ, которые должны пройти 18–20 сентября.

«Я почти уверен, что они вернутся в начале октября, после выборов в Госдуму», — заявил Арахамия.

Ранее Кирилл Буданов сообщил, что Украина, США и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров в октябре 2026 года. По его словам, подготовка к встрече уже идет. В то же время руководитель ОП не уточнил, где именно состоятся переговоры, и не подтвердив информацию о возможной встрече на Ближнем Востоке.

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