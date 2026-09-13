Россияне атакуют Стрый: известно о попадании в многоквартирный дом

Россияне атакуют Стрый дронами / © ТСН

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Российская атака на запад Украины продолжается — сейчас под атакой город Стрый Львовской области. В городе сообщают о возможных попаданиях российских дронов.

Об этом написали в Стрыйском городском совете.

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В Стрые продолжается вражеская атака беспилотников: зафиксированы первые попадания

Стрый оказался под ударом вражеских дронов. В городе продолжает звучать тревога, а местные власти сообщают о первых последствиях вражеской атаки.

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По предварительным данным депутата Игоря Зинкевича, в Стрые есть попадание в многоквартирный дом. Предварительно, без пожара.

В Стрыйском городском совете призывают жителей немедленно позаботиться о собственной безопасности и соблюдать правила информационной тишины:

«Стрыяне! Атака беспилотников на Стрый продолжается. Предварительно уже есть попадания. Просим перейти в укрытие, не снимать и не выкладывать видео».

Официальные лица и экстренные службы призывают горожан оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не публиковать в сеть кадры работы противовоздушной обороны или последствий прилетов.

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Россияне активно атакуют Запад Украины

Напомним, с вечера 12 сентября до утра 13 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 453 ударных и имитационных беспилотника (типа Shahed, «Гербера», «Пародия», S-8000 «Бандероль») с территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Под главным прицелом врага оказались западные области страны. По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 405 БпЛА, в том числе 4 «Бандероли». Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 13 локациях и падение обломков еще на 7.

В результате обстрелов утром взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Хмельницком, где активно работала ПВО. Из-за падения обломков беспилотника на территории предприятия в Хмельницком районе вспыхнул пожар. Вражеская атака продолжается: российские БпЛА до сих пор фиксируются в воздушном пространстве Киевской, Львовской областей (в частности, в направлении Стрыя), Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областей.

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