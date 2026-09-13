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Яна Глущенко похвасталась роскошной покупкой за более чем миллион гривен
Актриса приехала в автосалон за своей мечтой.
Украинская актриса и ведущая Яна Глущенко похвасталась приятным подарком для себя.
Так, звезда воплотила давнюю мечту и купила новенький автомобиль. В Instagram-сторис артистка опубликовала кадры из автосалона. Счастливая Яна прыгает и позирует с сыном рядом с машиной, капот которой украсили огромным красным бантом.
Судя по внешнему виду автомобиля, Глущенко приобрела Peugeot 408 в зеленом металлике. На фото можно увидеть характерный дизайн модели, в том числе широкую решетку радиатора, современную светодиодную оптику и спортивные линии кузова.
Актриса пока не раскрыла подробности покупки, но заметно, что машину она забирала непосредственно из автосалона. По данным официального сайта Peugeot в Украине, стоимость такой машины может стартовать от 1,37 млн. грн. В то же время, точную комплектацию автомобиля Яны Глущенко и сумму, которую она заплатила за новый автомобиль, актриса не назвала.
К слову, последние годы для Глущенко стали периодом профессиональных и личных изменений. Актриса много лет была частью команды «Дизель Шоу», однако впоследствии покинула проект и начала пробовать себя в других форматах. В частности, знаменитость развивается как ведущая и продолжает работать в украинском медиапространстве.
Также в 2025 году стало известно о разводе Глущенко с продюсером Олегом Збаращуком. После около девяти лет отношений пара разошлась. Бывшие супруги воспитывают сына Тамерлана.