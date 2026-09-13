Удар по высотке в Одессе: количество жертв возросло — последние данные

Поврежденная высотка в Одессе

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В Одессе спасатели завершили аварийно-спасательные работы в жилой 25-этажке, поврежденной в результате массированного российского обстрела 12 сентября. Число погибших возросло до двух человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Чрезвычайщикам удалось спасти 7 человек, в том числе двоих детей.

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Спасатели завершили поисковые работы

Руководитель ОВА Олег Кипер в свою очередь уточнил, что на Одесчине в результате вражеской атаки пострадали 35 человек, среди них пятимесячный младенец. Еще два человека не выходят на связь.

Что предшествовало

12 сентября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Одесчину. Повреждения получили жилые дома, гостиница с реабилитационным центром, газопроводы и локомотивное депо.

В Одессе в результате удара поврежден 25-этажный жилой дом. В нем горели квартиры с 21-го по 23-й этаж. Сообщалось о 37 травмированных. Среди них пятимесячный ребенок и 17-летний юноша. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии, большинство других травмированных находились в состоянии средней тяжести.

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