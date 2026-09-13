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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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96
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по Одесской области КАБами и дронами – что известно о "прилетах"

В регионе фиксируют повреждения построек, объектов критической инфраструктуры. В некоторых локациях возникли пожары.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

В ночь на 13 сентября россияне снова нанесли удар по Одесчине КАБами и реактивными беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщили в полиции региона.

«В результате российского террора повреждены крыша, фасад, остекление и квартира многоэтажки, складские помещения, гаражи, автомобили, частные дома, объекты критической инфраструктуры. На некоторых локациях возникли пожары», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия вражеских ударов / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия вражеских ударов / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Пока информации о погибших и пострадавших не поступало.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака по Украине — последние новости

В ночь на 13 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 453 БпЛА разных типов и «Бандероли».

Силы противовоздушной обороны уничтожили 409 вражеских целей.

Просто сейчас продолжается вторая волна «шахедного» террора регионов, а именно по Львовщине, Хмельнитчине и Ивано-Франковской области — в областях фиксируются дроны, а в городах — взрывы.

Польша подняла авиацию.

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