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- Украина
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РФ ударила по Одесской области КАБами и дронами – что известно о "прилетах"
В регионе фиксируют повреждения построек, объектов критической инфраструктуры. В некоторых локациях возникли пожары.
В ночь на 13 сентября россияне снова нанесли удар по Одесчине КАБами и реактивными беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщили в полиции региона.
«В результате российского террора повреждены крыша, фасад, остекление и квартира многоэтажки, складские помещения, гаражи, автомобили, частные дома, объекты критической инфраструктуры. На некоторых локациях возникли пожары», — говорится в сообщении ведомства.
Пока информации о погибших и пострадавших не поступало.
Атака по Украине — последние новости
В ночь на 13 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 453 БпЛА разных типов и «Бандероли».
Силы противовоздушной обороны уничтожили 409 вражеских целей.
Просто сейчас продолжается вторая волна «шахедного» террора регионов, а именно по Львовщине, Хмельнитчине и Ивано-Франковской области — в областях фиксируются дроны, а в городах — взрывы.
Польша подняла авиацию.