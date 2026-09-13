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РФ вгатила по Одещині КАБами та дронами — що відомо про "прильоти"
У регіоні фіксують пошкодження будівель, об’єктів критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі.
У ніч проти 13 вересня росіяни знову завдали удару по Одещині КАБами та реактивними безпілотними літальними апаратами.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Унаслідок російського терору пошкоджено дах, фасад, скління та квартиру багатоповерхівки, складські приміщення, гаражі, автомобілі, приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі», — йдеться у повідомленні відомства.
Наразі інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.
Атака по Україні — останні новини
У ніч проти 13 вересня російська окупаційна армія здійснила нову повітряну атаку на Україну. Ворог задіяв 453 БПЛА різних типів та «Бандеролі».
Сили протиповітряної оборони знищили 409 ворожих цілей.
Просто зараз триває друга хвиля «шахедного» терору регіонів, а саме по Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині — в областях фіксуються дрони, а в містах — вибухи.
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