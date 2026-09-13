Наслідки атаки / © ДСНС

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У ніч проти 13 вересня росіяни знову завдали удару по Одещині КАБами та реактивними безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомили у поліції регіону.

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«Унаслідок російського терору пошкоджено дах, фасад, скління та квартиру багатоповерхівки, складські приміщення, гаражі, автомобілі, приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі», — йдеться у повідомленні відомства.

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Наслідки ворожих ударів / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наразі інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака по Україні — останні новини

У ніч проти 13 вересня російська окупаційна армія здійснила нову повітряну атаку на Україну. Ворог задіяв 453 БПЛА різних типів та «Бандеролі».

Сили протиповітряної оборони знищили 409 ворожих цілей.

Просто зараз триває друга хвиля «шахедного» терору регіонів, а саме по Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині — в областях фіксуються дрони, а в містах — вибухи.

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Польша підняла у небо авіацію.

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