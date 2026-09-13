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Пекельна ніч для заходу України: Росія атакувала сотнями дронів — що відомо на зараз
Росія вже другий день тероризує західні області. Від вечора до ранку випустила по Україні майже півтисячі дронів. Вибухи лунають у багатьох містах.
Росія другий день атакує Україну. Під прицілом — західні області. Від вечора 12 вересня до ранку 13 вересня українські сили збили 405 ворожих БпЛА. Це Shahed, Гербера, дрони інших типів та 4 S-8000 «Бандероль».
Про це йдеться у звіті Повітряних сил.
Якими дронами РФ атакує Україну
У ніч проти 13 вересня, починаючи з вечора, російські військові завдали удару 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль».
Звідки Росія атакує Україну
Ворожі БПЛА летіли напрямків:
Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф;
ТОТ АР Крим — Гвардійське та акваторія Азовського Моря.
Попередньо, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S-8000 «Бандероль».
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Де зараз літають російські дрони
Російська атака триває. В повітряному просторі ворожі БпЛА. За даними ПС, дрони літають:
Київщина: групи БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину,
Львівщина ударні БпЛА наближаються до Стрию з півночі, курс південний,
Хмельниччина ударні БпЛА на півночі та центральній частині області, курсом на Тернопільщину,
Сумщина ударні БпЛА в р-ні н.п. Путивль, Конотоп, Батурин курс західний (Чернігівщина).
Атака РФ по заходу України — останні новини
Нагадаємо, вранці в Івано-Франківську пролунали звуки вибухів. Мер міста Руслан Марцінків повідомив жителів про роботу ППО.
Також вранці вибухи було чутно у Хмельницькому. За даними місцевої влади, працювала ППО. Через падіння уламків російського безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.