Китай почав обмежувати Росію: у ГУР розповіли про серйозні проблеми з виробництвом реактивних дронів

Прапор Китаю / © Reuters

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Україна знає підприємства та компанії, які беруть участь у виробництві російських безпілотників, однак частина з них розташована на значній відстані від українського кордону.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час конференції YES Annual Meeting 2026, повідомляє РБК-Україна.

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«Ми знаємо всі підприємства та компанії, залучені до виробництва, зокрема до спільного виробництва з китайськими компаніями. Але, на жаль, багато з них розташовані далеко від нашого кордону — понад 2000 кілометрів», — сказав представник ГУР.

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Водночас, за словами Скібіцького, міжнародні санкції вже призвели до проблем у Росії з отриманням реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю.

Він зазначив, що Китай усвідомлює можливі наслідки, ризики та проблеми для власної промисловості, які можуть виникнути через продовження постачання відповідної продукції до РФ. Йдеться, зокрема, про хімічні елементи та електронні компоненти.

«ГУР володіє офіційними документами та звітами Генерального штабу РФ до міністра оборони РФ щодо серйозних проблем із доставкою компонентів з Китаю до Росії. Це дійсно працює», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що китайська державна компанія замасковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна.

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Ми раніше інформували, що Китай офіційно просив Україну не завдавати ударів по території Росії, де перебуватиме його делегація.

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