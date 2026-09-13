Визначилася чемпіонка US Open-2026

Аріна Соболенко та Олена Рибакіна / © Associated Press

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Представниця Казахстану Олена Рибакіна (WTA №2) стала чемпіонкою US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У фіналі американського мейджора вона обіграла "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко (WTA №1). Матч тривав 2 години 25 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

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27-річна Рибакіна завоювала третій трофей на мейджорах у кар'єрі. Раніше вона також вигравала Вімблдон-2022 та Australian Open-2026.

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28-річна Соболенко склала повноваження чинної чемпіонки Відкритого чемпіонату США. Вона вигравала цей турнір Grand Slam у 2024 та 2025 роках.

Рибакіна за підсумками US Open-2026 стане першою ракеткою світу, змістивши Соболенко з вершини рейтингу WTA на другу позицію.

Раніше повідомлялося, що російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки в Одесі.

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