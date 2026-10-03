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Світоліна здобула вольову перемогу на старті престижного турніру в Пекіні
Еліна в трисетовому поєдинку здолала чешку Катержину Синякову.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) успішно стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні (Китай).
32-річна уродженка Одеси, яка пропускала перше коло змагань, у матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою (№55 WTA)..
Трисетовий поєдинок тривав 2 години 2 хвилини і завершився тріумфом Еліни з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.
Для Світоліної це перший турнір у Пекіні від 2019 року: три останніх розіграші українка пропускала (до того — змагання не проводилися).
В 1/16 фіналу Еліна позмагається проти представниці Греції Марії Саккарі. Матч заплановано на неділю, 4 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.