Світоліна здобула вольову перемогу на старті престижного турніру в Пекіні

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) успішно стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні (Китай).

32-річна уродженка Одеси, яка пропускала перше коло змагань, у матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою (№55 WTA)..

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Трисетовий поєдинок тривав 2 години 2 хвилини і завершився тріумфом Еліни з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.

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Для Світоліної це перший турнір у Пекіні від 2019 року: три останніх розіграші українка пропускала (до того — змагання не проводилися).

В 1/16 фіналу Еліна позмагається проти представниці Греції Марії Саккарі. Матч заплановано на неділю, 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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