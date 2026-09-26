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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Перемоги Ангеліни Калініної та Еліни Світоліної в одиночних матчах дозволили українській збірній достроково здолати Італію в півфіналі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча збірна України з тенісу вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

У півфінальному протистоянні українки перемогли чемпіона попередніх двох розіграшів турніру — Італію — з рахунком 2:0.

"Синьо-жовті" виграли обидва одиночні матчі у своїх суперниць. Спочатку Ангеліна Калініна обіграла Тайру Грант — 6:3, 6:4. А потім Еліна Світоліна перемогла Жасмін Паоліні — 6:2, 6:2.

Таким чином, збірна України достроково вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де побореться за трофей з Чехією, яка в півфіналі обіграла Іспанію у двох одиночних зустрічах: Кароліна Мухова здолала Джессіку Бузас Манейро, а Лінда Носкова перемогла Крістіну Букшу.

Торік збірна України також зустрічалася з Італією у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг і програла з рахунком 1:2. Італійки в підсумку стали чемпіонками, вигравши турнір удруге поспіль.

Збірна України вперше в історії пробилася до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Вирішальна матчева зустріч, у якій українські тенісистки зіграють за престижний трофей проти Чехії, відбудеться в неділю, 27 вересня.

Зазначимо, що поєдинки фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбуваються від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України здолала Бельгію.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк не зіграє за збірну України в фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

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