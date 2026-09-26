"Ми створили більше моментів": тренер збірної Угорщини висловився про поразку від України у Лізі націй

Марко Россі / © Associated Press

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Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі прокоментував поразку від України (0:1) в домашньому матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Це футбол. Якщо команда втрачає свої моменти і пропускає гол, вона просто програє матч. Як не аналізуй гру, ми не заслуговували на поразку. Ми створили більше моментів, ніж суперник, але не реалізували жодного з них і в підсумку поступилися. Українці створили лише одну можливість у першому таймі і зуміли її використати.

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Успіх відвернувся від нас ще на чемпіонаті Європи, і цього разу ситуація повторилася. Є байка про те, що Наполеон обирав генералів не за їхні стратегічні знання, а за те, наскільки їм щастить. Нас же переслідує невдача вже два роки.

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Звичайно, ми припускалися помилок, але всі дотримувалися ігрового плану, до нашого налаштування та самовіддачі претензій немає. У другому таймі ми зробили все можливе, щоб зрівняти рахунок, але нам просто не вдалось забити.

Щодо подальших перспектив, то зараз головне відновитися перед матчем із Північною Ірландією. На відміну від нас, нашому наступному супернику пощастило: грузини не реалізували пенальті, а північноірландці виграли матч завдяки голу, забитому наприкінці", — наводить слова Россі офіційний сайт Федерації футболу Угорщини.

В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

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