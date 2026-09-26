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"Мы создали больше моментов": тренер сборной Венгрии высказался о поражении от Украины в Лиге наций
Марко Росси пожаловался на неудачу и нереализацию своей командой голевых моментов.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Украины (0:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
"Если команда упускает свои моменты и пропускает гол, она просто проигрывает матч. Как ни анализируй игру, мы не заслуживали поражения. Мы создали больше моментов, чем соперник, но не реализовали ни одного из них и в итоге уступили. Украинцы создали лишь одну возможность в первом тайме и сумели ее использовать.
Успех отвернулся от нас еще на чемпионате Европы, и в этот раз ситуация повторилась. Есть басня о том, что Наполеон выбирал генералов не за их стратегические знания, а за то, как им везет. Нас же преследует неудача уже два года.
Конечно, мы допускали ошибки, но все придерживались игрового плана, к нашему настрою и самоотдаче претензий нет. Во втором тайме мы сделали все возможное, чтобы сравнять счет, но нам просто не удалось забить.
Что касается дальнейших перспектив, то сейчас главное восстановиться перед матчем с Северной Ирландией. В отличие от нас нашему следующему сопернику повезло: грузины не реализовали пенальти, а североирландцы выиграли матч благодаря голу, забитому в конце", — приводит слова Росси официальный сайт Федерации футбола Венгрии.
В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).
В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.