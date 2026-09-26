"Мы создали больше моментов": тренер сборной Венгрии высказался о поражении от Украины в Лиге наций

Марко Росси / © Associated Press

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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от Украины (0:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Если команда упускает свои моменты и пропускает гол, она просто проигрывает матч. Как ни анализируй игру, мы не заслуживали поражения. Мы создали больше моментов, чем соперник, но не реализовали ни одного из них и в итоге уступили. Украинцы создали лишь одну возможность в первом тайме и сумели ее использовать.

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Успех отвернулся от нас еще на чемпионате Европы, и в этот раз ситуация повторилась. Есть басня о том, что Наполеон выбирал генералов не за их стратегические знания, а за то, как им везет. Нас же преследует неудача уже два года.

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Конечно, мы допускали ошибки, но все придерживались игрового плана, к нашему настрою и самоотдаче претензий нет. Во втором тайме мы сделали все возможное, чтобы сравнять счет, но нам просто не удалось забить.

Что касается дальнейших перспектив, то сейчас главное восстановиться перед матчем с Северной Ирландией. В отличие от нас нашему следующему сопернику повезло: грузины не реализовали пенальти, а североирландцы выиграли матч благодаря голу, забитому в конце", — приводит слова Росси официальный сайт Федерации футбола Венгрии.

В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.

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