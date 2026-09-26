Мальдера прокомментировал победу сборной Украины над Венгрией в Лиге наций

Андреа Мальдера / © Associated Press

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера дал пресс-конференцию после победы над Венгрией (1:0) на старте Лиги наций-2026/27.

"Я очень тронут, очень взволнован и горд. Эти ребята делают что-то удивительное. Они живут очень непростую жизнь, не такую, к которой привыкли футболисты. И с точки зрения энергии — это нечто невероятное, как они отдаются на поле. Говорить здесь о футболе — это не полностью передаст мои эмоции. Я очень горд этими ребятами, отдающими максимум не так мне, как для собственного народа, для болельщиков. Мы начали с двумя нападающими, потому что знали, что можем атаковать глубину. Должен сказать, что в некоторых ситуациях нам это хорошо удавалось. Думаю, мы можем очень сильно улучшить нашу игру. Но повторюсь, что через три дня нам надо снова быть готовыми. И я тот, кто иногда даже слишком много требует от игроков. Я должен принять эту неидеальность, но поздравляю всех ребят.

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Я очень рад за Крупского и других дебютантов. Крупский очень хорошо сыграл. На этом стадионе очень сложно играть. И играть с таким сильным оппонентом, который играет в английской Премьер-лиге, там один из лучших крайних защитников вместе с Миколенко. Крупский играл смело, с индивидуальностью, и я очень рад за него.

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Стычка в конце матча? Это как цепная реакция: когда что-то происходит на поле, все заряжены, и потом очень тяжело сдержать это. Это происходит на футбольном поле, и потом, когда прозвучал финальный свисток, мы все уладили. Так бывает.

В конце первого тайма я решил заменить Бражко, потому что у него была желтая карточка. И я не хотел тратить слот на замену. Мы очень требовательны к нападающим нашим. Когда они владеют мячом и когда без мяча. И я увидел, что и Сикан, и Ванат уже сильно устали. И поскольку интенсивность их прессинга начала немного снижаться, я решил выпустить Краснопира, чтобы он поддержал эту энергию. И, на самом деле, по последней замене у меня было в голове выпустить либо Ярмоленко, либо Зубкова, но в последний момент я решил выпустить Драмбаева.

Как мне идея Юргена Клоппа пригласить 25 игроков в первые дни и еще 25 игроков в другие дни? Надо сначала иметь этих 50 игроков. Конечно, очень непросто иметь такой насыщенный график, такой блок матчей один за другим. Некоторые, как Германия, имеют две команды практически. Италия, мне кажется, вызвала 34 игрока. И сложность — это не просто матч. Это управление тренировкой, всеми ресурсами, которые у тебя есть. Я думаю, это сложно для всех главных тренеров. Это новый опыт, мы стараемся адаптироваться к нему. Например, завтра утром у нас тренировка, и после обеда мы уже должны отправляться в путь в Тбилиси. И буквально два дня остается до матча. Энергия, к сожалению, иссякает. Это объективный факт, мы стараемся хорошо восстановиться и быть готовыми.

Исполнение мной гимна Украины? Идет ли по плану мое изучение украинского языка Должны благодарить моего преподавателя. Я учу украинский язык, это непросто. Первое, что я сказал ему, я хочу выучить гимн Украины. И я думаю, я почти выучил его наизусть.

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Какими были мои первые слова после победы? Как я уже говорил на прошлой неделе на пресс-конференции, я попросил их удерживать здоровый баланс. Я бы сказал то же самое, даже если бы мы проиграли. Я их поздравил. Но я бы это сделал, даже если бы проиграли. Ибо их настроение, самоотдача — это было то, что нужно. Матч был равный, могли забить наши соперники, могли и мы еще забить. Как я говорил вчера на пресс-конференции, матч будет равным — он таким и был. Нам нужно стоять двумя ногами на земле. Перевернуть страницу, матч уже закончен. И думать о будущей игре", — цитирует Мальдеру официальный сайт УАФ.

Матч против венгров в Будапеште стал для Мальдеры первым официальным во главе сборной Украины — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

В другом матче первого тура группы 2 дивизиона B Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

Далее "сине-желтых" ждут во время этой же международной паузы еще три матча Лиги наций: гостевой против Грузии (28 сентября в Тбилиси), а также номинально домашние против Северной Ирландии (2 октября) и Венгрии (5 октября), которые из-за войны российскими оккупантами состоятся в словацкой Трнаве.

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Заключительные поединки группового раунда Лиги наций сборная Украины сыграет во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок сборной Украины в победном матче Лиги наций против Венгрии.

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