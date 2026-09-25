Футболиста сборной Израиля удалили за курьезное празднование гола в матче Лиги наций

Саед Абу Фархи / © Associated Press

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Форвард сборной Израиля Саед Абу Фархи был удален с поля в матче первого тура дивизиона B Лиги наций-2026/27 против Австрии из-за курьезного празднования гола.

После первого тайма израильтяне уступали со счетом 0:1, но на 55-й минуте Абу Фархи забил ударом головой, восстановив паритет во встрече — 1:1.

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После забитого мяча Абу Фархи подбежал к угловому флажку, взял его в руки и изобразил бильярдный удар. Рефери сразу же показал футболисту желтую карточку, которая стала для него второй в этой игре, и удалил его с поля.

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В некоторых медиа пишут, что жест игрока напоминал выстрел из оружия, хотя на самом деле форвард изображал удар бильярдным кием — свое фирменное клубное празднование.

Саед Абу Фархи / Скриншот из трансляции

В итоге Израиль в меньшинстве не удержал ничью и пропустил два гола в конце поединка — на 90-й и 90+3-й минутах. Австрийцы вырвали домашнюю победу со счетом 3:1.

"Я прекрасно понимаю, за что удалили Абу Фархи: он взял угловой флажок и начал им размахивать, а за это в Европе дают желтую карточку. Такое бывает, ведь он молод и еще наберется опыта. Это талантливый игрок, который всегда выкладывается на все сто. Мы поддержим его и поможем ему прийти в себя", — заявил после матча главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон, которого цитирует портал ONE.

В другом матче первого тура этой группы сборная Косово дома обыграла Ирландию (1:0).

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В следующем туре Австрия будет противостоять Косово, а Израиль встретится с Ирландией. Оба матча запланированы на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что сборная Украины определилась с заявкой на матч Лиги наций против Венгрии.

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