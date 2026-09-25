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Дебютный матч Хави и Клоппа: Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций
"Оранжевые" избежали поражения благодаря голу на последних минутах встречи.
Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в матче первого тура дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме завершился со счетом 1:1.
На старте матча Нидерланды вышли вперед, однако гол Вирджила ван Дейка на 12-й минуте отменили из-за фола в атаке. Обеим командам в первом тайме пришлось делать вынужденные замены — у немцев "сломался" Кай Хаверц, а у ниделандцев встречу не смог продолжить Брайан Бробби.
На 32-й минуте Бундестим открыла счет благодаря точному удару Феликса Нмечи.
Однако удержать победу немцы не сумели — в компенсированное ко второму тайму время, на 90+2-й минуте, Коди Гакпо вырвал ничью для "Оранжевых".
Этот матч стал дебютным для главных тренеров Хави Эрнандеса и Юргена Клоппа во главе сборных Нидерландов и Германии соответственно.
В другом матче первого тура этой группы Греция на выезде обыграла Сербию (2:1).
В следующем туре Нидерланды в гостях встретятся с Сербией, а Германия примет Грецию. Обе игры запланированы на 27 сентября.
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