Дебютный матч Хави и Клоппа: Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций

Нидерланды — Германия / © Associated Press

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Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в матче первого тура дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме завершился со счетом 1:1.

На старте матча Нидерланды вышли вперед, однако гол Вирджила ван Дейка на 12-й минуте отменили из-за фола в атаке. Обеим командам в первом тайме пришлось делать вынужденные замены — у немцев "сломался" Кай Хаверц, а у ниделандцев встречу не смог продолжить Брайан Бробби.

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На 32-й минуте Бундестим открыла счет благодаря точному удару Феликса Нмечи.

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Однако удержать победу немцы не сумели — в компенсированное ко второму тайму время, на 90+2-й минуте, Коди Гакпо вырвал ничью для "Оранжевых".

Этот матч стал дебютным для главных тренеров Хави Эрнандеса и Юргена Клоппа во главе сборных Нидерландов и Германии соответственно.

В другом матче первого тура этой группы Греция на выезде обыграла Сербию (2:1).

В следующем туре Нидерланды в гостях встретятся с Сербией, а Германия примет Грецию. Обе игры запланированы на 27 сентября.

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