Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 25 сентября?

День многочисленных соблазнов, которые будут возникать перед нами буквально на каждом шагу. Может показаться, что, идя у них на поводу, мы всего лишь потакаем своим маленьким слабостям — чревоугодию или транжирству, но последствия у таких поступков могут быть максимально серьезными.

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Правда, понять это мы сможем гораздо позже, когда сложно будет что-либо исправить, поэтому очень важно сдержаться и не поддаться соблазнам. Нынешний день также не приемлет легкомыслия — ни в делах, ни в словах, ни в мыслях: прежде чем что-либо сделать, необходимо хорошо — и желательно не один раз — подумать и только после этого действовать.

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Скорпион

У Скорпионов на первый план выйдут отношения с детьми, которые в последнее время приносят представителям знака множество поводов для радости и ощущения собственной родительской состоятельности и успешности.

Похоже, их сын или дочь наметили себе новую вершину в учебе или спорте, поэтому очень важно поддержать их на начальном этапе осуществления их плана, тогда все сложится максимально удачно — нельзя недооценивать роль родителей в жизни даже взрослых и состоявшихся детей.

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