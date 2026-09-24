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- Эксклюзив ТСН
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Из областного центра Украины начали уезжать люди: зимой там может не быть отопления
С приближением холодов и после остановки Херсонской ТЭЦ из Херсона уезжает всё больше людей.
Чем ближе к зимним холодам, тем больше желающих покинуть Херсон и прилегающие прифронтовые населенные пункты. Это связано с стремительной интенсификацией российских обстрелов и серьёзными разрушениями критически важной энергетической инфраструктуры — в частности, из-за полной остановки Херсонской ТЭЦ в результате вражеских ударов.
В Херсоне в настоящее время остается более 60 тысяч жителей. Однако вывозить людей из так называемых «красных зон» с каждым днём становится всё сложнее и опаснее.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Светланы Павук.
«Красные зоны» прибрежных улиц и угроза с неба
Прибрежные улицы и целые микрорайоны Херсона превратились в «красные зоны». Это означает, что из-за непрекращающихся обстрелов со стороны захватчиков безопасная жизнь там стала практически невозможной. С каждым днём тают и шансы спокойно эвакуироваться.
В Днепровском районе города под звуки взрывов волонтеры и сотрудники городского совета пытаются эвакуировать пожилую женщину.
Аллу ждет долгий путь к сыну в Киев. И хотя вещи женщина собрала заранее, она психологически не готова уехать в один миг. А вокруг не умолкают канонады.
«Давайте заберем сумки, ведь здесь сейчас столько всего летает! Бабушка, давайте пока заберем вещи и документы», — торопят волонтеры.
Россияне атакуют людей с помощью дронов
Российские дронщики всё-таки замечают эвакуационную машину. Над домом, словно коршун над добычей, начинает кружить вражеский беспилотник.
Наконец, Алла оказывается в салоне автомобиля, за ней тут же запрыгивают мужчины.
Подобные сложные эвакуационные операции проводят и правоохранительные органы. Недавно они эвакуировали женщину из прифронтового села Червоное.
Однако быстро уехать всё равно не получается, хотя женщина заранее собрала чемоданы.
Главная сложность заключается не только в сборе, но и в том, чтобы безопасно преодолеть обратный путь. Любой автомобиль на дороге — это подвижная мишень для российских оккупантов. Поэтому терпение волонтеров и правоохранителей во время эвакуации впечатляет: они понимают, что покидать родной дом каждому человеку психологически тяжело, даже если речь идет о спасении собственной жизни.
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