Из областного центра Украины начали уезжать люди: зимой там может не быть отопления

Россияне массово атакуют Херсон / © ТСН

Реклама

Чем ближе к зимним холодам, тем больше желающих покинуть Херсон и прилегающие прифронтовые населенные пункты. Это связано с стремительной интенсификацией российских обстрелов и серьёзными разрушениями критически важной энергетической инфраструктуры — в частности, из-за полной остановки Херсонской ТЭЦ в результате вражеских ударов.

В Херсоне в настоящее время остается более 60 тысяч жителей. Однако вывозить людей из так называемых «красных зон» с каждым днём становится всё сложнее и опаснее.

Реклама

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Светланы Павук.

Реклама

«Красные зоны» прибрежных улиц и угроза с неба

Прибрежные улицы и целые микрорайоны Херсона превратились в «красные зоны». Это означает, что из-за непрекращающихся обстрелов со стороны захватчиков безопасная жизнь там стала практически невозможной. С каждым днём тают и шансы спокойно эвакуироваться.

В Днепровском районе города под звуки взрывов волонтеры и сотрудники городского совета пытаются эвакуировать пожилую женщину.

Аллу ждет долгий путь к сыну в Киев. И хотя вещи женщина собрала заранее, она психологически не готова уехать в один миг. А вокруг не умолкают канонады.

«Давайте заберем сумки, ведь здесь сейчас столько всего летает! Бабушка, давайте пока заберем вещи и документы», — торопят волонтеры.

Реклама

Россияне атакуют людей с помощью дронов

Российские дронщики всё-таки замечают эвакуационную машину. Над домом, словно коршун над добычей, начинает кружить вражеский беспилотник.

Наконец, Алла оказывается в салоне автомобиля, за ней тут же запрыгивают мужчины.

Подобные сложные эвакуационные операции проводят и правоохранительные органы. Недавно они эвакуировали женщину из прифронтового села Червоное.

Однако быстро уехать всё равно не получается, хотя женщина заранее собрала чемоданы.

Реклама

Главная сложность заключается не только в сборе, но и в том, чтобы безопасно преодолеть обратный путь. Любой автомобиль на дороге — это подвижная мишень для российских оккупантов. Поэтому терпение волонтеров и правоохранителей во время эвакуации впечатляет: они понимают, что покидать родной дом каждому человеку психологически тяжело, даже если речь идет о спасении собственной жизни.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 24 сентября | МАССОВАНАЯ АТАКА НА КИЕВ! Ответ Зеленского пропагандистам!

Новости партнеров

Новости партнеров