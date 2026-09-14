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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине обесточен областной центр: какая причина

Из-за аварии Херсон обесточен.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Энергетика

Энергетика / © Associated Press

В Херсоне из-за аварийной ситуации прекратилось электроснабжение . Специалисты выясняют причины отключения и работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщает Ярослав Шанько.

Что известно об обесточивании в Херсоне

Жителей города призывают с пониманием отнестись к ситуации и следить за дальнейшими сообщениями.

В случае необходимости херсонцы могут воспользоваться Пунктами незламности, где доступны места для зарядки гаджетов и можно получить необходимую помощь.

Как мы писали, 28 августа было применено обесточивание в Сумской области. Причина – аварийная ситуация. Специалисты выясняли причину отключения и работали над восстановлением электроснабжения.

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