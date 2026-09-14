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- Украина
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В Украине обесточен областной центр: какая причина
Из-за аварии Херсон обесточен.
В Херсоне из-за аварийной ситуации прекратилось электроснабжение . Специалисты выясняют причины отключения и работают над возобновлением подачи электроэнергии.
Об этом сообщает Ярослав Шанько.
Что известно об обесточивании в Херсоне
Жителей города призывают с пониманием отнестись к ситуации и следить за дальнейшими сообщениями.
В случае необходимости херсонцы могут воспользоваться Пунктами незламности, где доступны места для зарядки гаджетов и можно получить необходимую помощь.
Как мы писали, 28 августа было применено обесточивание в Сумской области. Причина – аварийная ситуация. Специалисты выясняли причину отключения и работали над восстановлением электроснабжения.