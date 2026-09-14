Возвращение из девяностых: какие пять вещей осенью 2026 снова будут в моде

Какие вещи из девяностых снова в моде / © www.freepik.com/free-photo

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Мода циклична, и этой осенью она снова возвращает нас в девяностые. Минимализм, прямые джинсы, кожаные куртки, тонкие кардиганы и платья-комбинации снова оказались среди заметных тенденций. На подиумах 2026 дизайнеры переосмысливают знакомые силуэты, добавляя к ним современные материалы, новые пропорции и более изысканные детали. Однако не обязательно полностью менять свой гардероб. Достаточно добавить одну-две вещи с характером той эпохи, чтобы образ выглядел стильно и актуально.

Прямые джинсы вместо слишком объемных моделей

Какие вещи из девяностых снова в моде / © Фото из открытых источников

Одним из самых заметных возвратов стали джинсы прямого кроя, напоминающие популярные модели 1990-х. Их преимущество состоит в том, что они легко вписываются в повседневный гардероб и не требуют сложных сочетаний.

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В 2026 такие джинсы предлагают носить с короткими или приталенными жакетами, рубашками, тонкими свитерами и кожаной обувью. Особенно удачно они комбинируются с ремнем и обувью на невысоком каблуке — именно такой сдержанный стиль напоминает образы той эпохи.

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Платье-комбинация

Какие вещи из девяностых снова в моде / © pixabay.com

Слип-платье с тонкими бретелями — еще одна вещь, которую мода девяностых оставила нам в наследство. Этой осенью она возвращается в более разнообразных вариантах: от лаконичных моделей до платьев с кружевом, декоративной отделкой и необычными фактурами.

Для прохладной погоды его можно носить поверх тонкого трикотажного топа или под жакет или пальто. Именно многослойность помогает сделать образ современным, а не похожим на костюм из тематической вечеринки. Vogue также отмечает, что в 2026 году классическое минималистическое платье получает более выразительное и декоративное прочтение.

Кожаная куртка

Какие вещи из девяностых снова в моде / © pixabay.com

В 90-е кожаная куртка была одним из главных символов непринужденного городского стиля. Теперь она снова становится базовой вещью осеннего гардероба.

Самый простой вариант — черная или темно-коричневая модель прямого кроя. Ее можно совместить с джинсами, юбкой миди, трикотажным платьем или даже классическими брюками. Современные коллекции предлагают и более мягкие версии из кожи и замши, поэтому образ не обязательно должен быть грубым.

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Тонкий кардиган

Какие вещи из девяностых снова в моде

Еще одна вещь из гардероба 90-х, которая возвращается в современной форме — приталенный кардиган из тонкого трикотажа. Его можно носить самостоятельно, поверх майки или рубашки.

Особенно стильным будет сочетание тонкого кардигана с прямыми джинсами или юбкой. Модные показы осени 2026 демонстрируют, что привычные базовые вещи сейчас активно используют в многослойных образах.

Юбка-карандаш

Какие вещи из девяностых снова в моде / © pixabay.com

В 90-е узкая юбка миди была важной частью женского гардероба, а теперь она снова возвращается. Современная версия не обязательно имеет строгий офисный вид.

Ее можно совмещать с объемным свитером, рубашкой мужского кроя, кожаной курткой или простым трикотажным топом. Контраст между женственным силуэтом и более расслабленным верхом делает такой комплект актуальным.

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