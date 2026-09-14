Инфаркт может "маскироваться" под изжогу и расстройство желудка: какие симптомы должны насторожить

Инфаркт / © Getty Images

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Тошнота, рвота, изжога или дискомфорт в верхней части живота обычно ассоциируются с проблемами пищеварения. Однако иногда такие симптомы могут свидетельствовать о сердечном приступе.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Как инфаркт может проявляться

Когда кровоснабжение сердечной мышцы внезапно нарушается, боль или дискомфорт могут ощущаться не только в груди. Неприятные ощущения способны распространяться на руку, плечо, спину, шею, челюсть или верхнюю часть живота.

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Поэтому человек может решить, что причина его состояния — переедание, пищевое отравление или рефлюкс. К тому же инфаркт может сопровождаться тошнотой и рвотой.

Особенно внимательными следует быть, если к симптомам добавляются одышка, холодный пот, головокружение, необычная слабость или боль, отдающая в руку, спину, шею или челюсть .

У кого симптомы могут быть нетипичными

Менее характерные проявления инфаркта могут возникать у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. Вместо выраженной боли в груди они могут ощущать тошноту, слабость, одышку, боли в спине или дискомфорт в верхней части живота.

Иногда инфаркт может развиваться даже без выраженной боли в груди. Именно поэтому не стоит оценивать опасность только по интенсивности боли.

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Когда нужно действовать немедленно

Обычное расстройство пищеварения значительно чаще является причиной тошноты или изжоги, чем инфаркт. Однако внезапные и необычные симптомы, которые не проходят или сочетаются с признаками сердечных проблем, требуют срочной медицинской оценки.

При подозрении на инфаркт не стоит ждать, пока состояние улучшится самостоятельно. Быстрая диагностика и лечение помогают уменьшить повреждение сердечной мышцы.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об инфаркте, необходимо немедленно звонить по номеру 103 или 112 .

Раньше говорилось о том, что инфаркт не всегда начинается с резкой боли в груди . Его предвестники могут появиться через несколько часов, дней или даже недель до острого состояния. Насторожить имеют новое или усиливающееся давление или сжатие в груди, особенно во время физической нагрузки, а также одышка, холодный пот, тошнота, головокружение, сильная слабость или необычная усталость. Боль может отдавать в руки, плечи, спину, шею, челюсть или верхнюю часть живота. Особенно нетипично инфаркт может проявляться у женщин, старших людей и пациентов с диабетом. Если дискомфорт в груди новый, длится несколько минут или повторяется, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью — ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно, опасно.

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