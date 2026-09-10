Холодные руки и ноги могут сигнализировать о проблемах со здоровьем: на что стоит обратить внимание

Почему постоянно мерзнут руки и ноги: когда стоит обратиться к врачу / © Pexels

Реклама

Если руки и ноги остаются холодными даже в теплом помещении, причина может заключаться не только в температуре воздуха. Постоянно холодные конечности иногда могут быть симптомом анемии, нарушений работы щитовидной железы, проблем с кровообращением или синдрома Рейно.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Реклама

В холодную погоду мерзнуть руками и ногами — это вполне естественно. Организм пытается сохранить тепло для жизненно важных органов, поэтому мелкие сосуды в конечностях сужаются, а приток крови к коже уменьшается. Именно поэтому пальцы первыми реагируют на низкую температуру.

Реклама

Однако стоит обратить внимание на этот симптом, если руки или ноги регулярно остаются холодными даже в тепле. Особенно должны насторожить сопутствующие онемение, покалывание, боль, слабость, отек или изменение цвета кожи.

Холодные руки и ноги могут свидетельствовать об анемии

Одной из возможных причин является анемия — состояние, при котором организму не хватает здоровых эритроцитов для полноценного снабжения тканей кислородом. Помимо холодных конечностей, человек может испытывать усталость, слабость, головокружение, одышку и головную боль. Также возможны бледность кожи и учащенное или нерегулярное сердцебиение.

При железодефицитной анемии могут наблюдаться ломкость ногтей, боль в языке, синдром беспокойных ног и необычная тяга к несъедобным веществам, в частности к льду, земле или глине.

В то же время не стоит самостоятельно принимать препараты железа из-за холодных рук или ног. У анемии бывают разные причины, а избыток железа также может нанести вред. Выяснить причину симптомов помогают обследования и лабораторные анализы.

Реклама

Причиной может быть щитовидная железа

Повышенная чувствительность к холоду также может возникать при гипотиреозе, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Из-за замедления обмена веществ человек может мерзнуть гораздо сильнее, чем раньше.

Среди других возможных проявлений гипотиреоза — усталость, сухость кожи, увеличение веса, запоры, выпадение волос и нарушение менструального цикла. В то же время одних лишь холодных рук или ног недостаточно, чтобы говорить о заболевании щитовидной железы.

Изменение цвета пальцев может быть признаком синдрома Рейно

Одной из характерных причин холодных конечностей является синдром Рейно. При этом состоянии мелкие сосуды чрезмерно сужаются в ответ на холод или эмоциональный стресс, из-за чего временно ухудшается кровоснабжение пальцев.

Во время приступа пальцы могут сначала побелеть, а затем приобрести синеватый оттенок, стать холодными и онемевшими. После восстановления кровотока возможны покалывание, пульсация, боль и отек.

Реклама

Спровоцировать приступ может не только мороз. Иногда достаточно кондиционированного помещения, контакта с холодной водой или продуктами из морозильной камеры, либо сильного стресса.

Проблема может быть связана с кровообращением или нервами

Холодные ноги также могут быть связаны с нарушением кровообращения. Например, при заболеваниях периферических артерий кровоснабжение ног и стоп может ухудшаться. Особого внимания требуют случаи, когда холод сопровождается болью, онемением, изменением цвета кожи или появлением ран, которые долго не заживают.

Другая возможная причина — повреждение периферических нервов. Такое случается, в частности, при диабете. В этом случае ноги могут казаться холодными, хотя температура кожи на самом деле остается нормальной. Периферическая нейропатия также может быть связана с травмами, дефицитом витаминов, некоторыми аутоиммунными заболеваниями, гипотиреозом или приемом определенных лекарств.

Когда нужно обратиться к врачу

Если конечности мерзнут только на холоде и быстро согреваются в тёплом помещении, это, как правило, является нормальной реакцией организма. Другая ситуация — когда симптом появился недавно, стал постоянным или возникает даже при комфортной температуре.

Обратиться к врачу следует, если холодные руки или ноги сопровождаются онемением, покалыванием, болью, слабостью, изменением цвета кожи, выраженной усталостью, бледностью, головокружением, одышкой или заметными изменениями веса.

Само по себе ощущение холода не позволяет установить причину. Важно учитывать, когда возникает этот симптом, действительно ли кожа холодная на ощупь, меняется ли её цвет и какие ещё жалобы появляются одновременно.

Напомним, что для получения большего количества омега-3 не обязательно ограничиваться только жирной рыбой. Диетологи назвали семь продуктов для здоровья сердца, среди которых есть и растительные источники полезных жиров.

Новости партнеров

Новости партнеров