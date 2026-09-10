Президентский борт Зеленского / © Associated Press

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Российский дрон чуть не сбил самолет президента Украины Владимира Зеленского, когда тот готовился слететь с Молдовы. По словам молдавского чиновника, БПЛА принадлежал РФ, Из-за появления дрона в воздушном пространстве страны вылет самолета из Кишинева в Норвегию задержали.

Об этом сообщает CNN.

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Об инциденте рассказал премьер Норвегии

Об опасном инциденте с дроном сообщил премьер-министр Норвегии Гар Стере.

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«Его самолет чуть не сбил дрон, когда он собирался взлететь из Молдовы. Это реальность, с которой он сталкивается», — сказал Стере общественному вещателю NRK, сообщает Reuters.

Самолет Зеленского находился в аэропорту Кишинева

По словам молдавского чиновника, во вторник Молдова закрыла свое воздушное пространство после того, как было зафиксировано вторжение российского беспилотника.

По данным Associated Press, самолет Зеленского находился в международном аэропорту Кишинева. Разрешение на вылет он получил только после того, как стало известно, что дрон упал примерно в 160 км от аэропорта. Беспилотник взорвался после падения.

В Молдове не исключают, что дрон был не случайно

Посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил CNN, что инцидент, по всей вероятности, не был случайностью.

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«Мы не верим в то, что реактивные дроны просто залетают на территорию Молдовы с целью наблюдения, пока самолет президента Украины находится на земле в аэропорту», — сказал он.

В то же время на вопрос, был ли беспилотник направлен непосредственно на Зеленского, Кульминский ответил, что расследование продолжается и делать окончательные выводы пока рано.

Реакция Молдовы на русские дроны в стране

В тот же день еще один беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы, после чего продолжил движение над территорией Румынии.

Президент Молдовы Мая Санду назвала такие инциденты «серьезной угрозой жизни людей». Она также осудила российскую атаку на пограничный пункт, в результате которой погибли два человека.

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Кремль ситуацию не комментировал.

Зеленский направлялся в Норвегию на похороны короля Гаральда V, где присоединился к другим главам государств в траурной процессии в Осло.

Дрон чуть не сбил самолет Зеленского — что известно

Напомним, вечером, 7 сентября, стало известно о жутком инциденте с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди. По утверждению премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, к которому глава летел на встречу, в самолет президента «чуть не попал дрон», когда он вылетал из Молдовы в Осло.

По данным сервиса AirNavRadar, в 17:15 беспилотник потеряли, а в 17:30 самолет Зеленского вылетел.

В офисе президента прокомментировали этот инцидент. Там заявили, что самолет Зеленского не находился в воздухе одновременно с дроном. Украинский экипаж ждал, пока БПЛА исчезнет с радаров.

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