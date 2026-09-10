Массированная атака на Кривой Рог: российские дроны попали в жилищный сектор, есть раненые

Работа сил ПВО / © Getty Images

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Кривой Рог оказался под массированной атакой российских беспилотников.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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«Город под плотной атакой враждебных БПЛА», — написал он.

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Впоследствии Вилкул дополнил информацию о последствиях атаки.

«Есть прямые попадания в жилищный сектор. Есть раненые. Уже доставлены в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в его публикации.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок.

Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.

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