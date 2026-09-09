- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия ударила по Днепру: люди оказались под завалами (видео)
Все произошло в четыре утра, когда люди спали.
Трое раненых в Днепре, в том числе 15-летний подросток. Ночью россияне ударили по городу беспилотниками. Вспыхнули пожары, людей пришлось вызволять из-под завалов.
На месте российских ударов побывала корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
Удар среди ночи прямо по частному сектору Днепра. Два дома разрушены до основания. Еще более двадцати изуродовано.
Все произошло в четыре утра, когда люди спали. Беспилотник ударил вплотную к дому. Жена и 15-летний сын пана Олега едва успели забежать в подвал. Он сам очутился в комнате под завалами.
«Они успели залезть. Я лег рядом под окно. И меня привалило сразу. Доля секунды — и сразу привалило. Я едва освободил руки, ноги, вылез из окна. И начали откапывать. Соседи пришли помогать», — рассказывает мужчина.
На помощь бросились соседи. Пока одни сбивали пламя, другие откапывали людей:
«Из подъезда выхожу — у соседа зарево стоит. Я схватил лопату и побежал сюда. Они были там в подвале. Мы затихли, слышали, что стучали. Ну, надежда умирает последней. Потушили, достали. Живые! Здоровые! Слава Богу!».
С ушибами и порезами пан Олег вернулся в семейный дом, чтобы разбирать разбитое имущество. Его сын отделался легкими травмами. А вот жена в больнице после отравления угарным газом.
Громко было и в Никопольском районе. Там разбиты многоэтажка, предприятие и транспорт. В Криворожском районе разбили инфраструктуру. А вот в Синельниковском под ударом оказалось предприятие.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧАС НАЗАД! Удар по столице — ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА! ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТРО | ТСН 17:00 9 сентября