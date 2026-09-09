Уберите это из-под роз в сентябре: простое действие защитит кусты от опасной болезни

Как защитить розы от чёрной пятнистости осенью

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В начале осени розы всё ещё могут радовать пышным цветением, однако дождливая погода создаёт благоприятные условия для распространения опасной грибковой болезни. Чтобы защитить кусты, садоводам рекомендуют регулярно убирать одну привычную вещь — опавшую листву.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на эксперта Линду Росс из Garden Clinic.

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Речь идет о чёрной пятнистости — грибковом заболевании, которое легко распознать по тёмным пятнам на листьях роз. Его споры распространяются с водой, поэтому затяжные дожди и постоянная влага могут ускорить заражение растений.

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Почему опавшие листья опасны для роз

Особое внимание следует уделять листьям, которые скапливаются у основания кустов. Если они заражены, грибковые споры могут сохраняться на них, а капли дождя — переносить их на здоровые части растения.

Именно поэтому Росс советует удалять не только пораженные листья с роз, но и те, что уже опали на землю. Его не стоит класть в компост — лучше выбрасывать вместе с мусором, чтобы не создавать дополнительный источник распространения грибка.

Черная пятнистость, как правило, не приводит к немедленной гибели розы, однако способна значительно ослабить её. Из-за повреждения листьев растение хуже фотосинтезирует, может давать более мелкие цветы или почти прекратить цветение. Ослабленному кусту также будет сложнее пережить холодный сезон.

Как защитить розы во время дождей

Садоводам рекомендуют хотя бы раз в неделю осматривать землю вокруг роз и убирать опавшие листья и другой растительный мусор. Особенно тщательно следует проверять участок непосредственно под кустами.

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Кроме того, можно замульчировать почву, а во время полива направлять воду к корням, не смачивая листья. Если розы нуждаются в обрезке, это также может улучшить циркуляцию воздуха вокруг куста и помочь листьям быстрее высыхать.

Такие простые меры снижают риск распространения чёрной пятнистости и помогают розам оставаться здоровыми и продолжать цвести осенью.

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