Когда выкапывать свеклу на зиму: назван признак, на который нужно ориентироваться

Когда копать свеклу

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От правильного времени уборки свеклы зависит не только ее вкус, но и то, насколько хорошо корнеплоды будут сохраняться зимой. Даже если в начале или середине сентября свекла уже выросла до нужного размера, торопиться с выкапыванием не стоит. Главным ориентиром должен быть не календарь, а погода.

Пока осень остается теплой, а листья свеклы зеленые, растение продолжает вегетацию. Благодаря фотосинтезу в корнеплодах скапливаются питательные вещества и сахара, поэтому они набирают массу и становятся слаще.

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Особенно не стоит спешить со среднепоздними и поздними сортами, выращиваемыми для зимнего хранения. Если выкопать слишком рано, корнеплоды могут быстрее терять влагу, становиться мягкими и сморщиваться во время хранения.

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Когда нужно выкапывать свеклу

Главный признак, называемый опытными огородниками, на который нужно ориентироваться, — ночная температура. Когда она стабильно опускается примерно до +3…+5 °C и ниже, свеклу пора собирать.

При таком похолодании нормальная жизнедеятельность растения замедляется. Дальнейшее пребывание корнеплодов на грядке уже не приносит той пользы, которую они получали в теплую погоду.

Поэтому после установки холодных ночей затягивать с уборкой урожая не следует. Тем более не стоит ждать заморозков. Часть корнеплода часто выступает над поверхностью земли и особенно уязвима к низким температурам. Подмерзшая свекла хуже сохраняется и может быстрее портиться.

Почему не нужно выкапывать свеклу слишком рано

Собирать урожай заранее также нежелательно. Пока ночи остаются теплыми, а ботвы зелеными, свекла продолжает расти и накапливать сахара. Именно в последний период вегетации корнеплоды могут заметно улучшить свои вкусовые качества.

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Слишком ранняя уборка может отрицательно сказаться и на лежкости. Такие корнеплоды при длительном хранении могут быстрее терять влагу, становиться мягкими и сморщиваться.

Следовательно, оптимальное решение — не спешить, пока держится тепло, но приступить к уборке, как только ночная температура стабильно опустится до +3…+5 °C.

Как правильно собрать свеклу для хранения

Для выкапывания желательно выбрать сухой день. В умеренно сухой почве корнеплоды проще достать и очистить от земли. Если почва плотная, свеклу лучше осторожно подкопать вилами или лопатой, стараясь не задеть сам корнеплод.

Повреждать кожуру нежелательно: порезы, трещины и ушибы сокращают срок хранения и повышают риск появления гнили.

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После выкапывания ботвы удаляют, а корнеплоды аккуратно очищают от больших комков земли. Не нужно бить свеклу друг о друга или скрести ее острыми предметами.

Перед закладкой на зиму урожай перебирают. Для продолжительного хранения оставляют здоровые, плотные корнеплоды без трещин, порезов и других повреждений. Поврежденную свеклу лучше использовать прежде всего.

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