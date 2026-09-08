Сладкие напитки связали с повышенным риском рака желудка / © Unsplash

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Ежедневное употребление сладких напитков может быть связано со значительно более высоким риском развития рака желудка. Новое масштабное исследование показало: среди людей, которые выпивали не менее одной порции такого напитка в день, риск был примерно в 2,5 раза выше.

Об этом говорится в исследовании американских учёных, в котором приняли участие 112 284 взрослых, сообщило издание Earth.com.

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Авторы подчеркивают, что их исследование выявило связь, но не доказывает, что именно сладкие напитки вызывают рак желудка.

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По словам старшего автора исследования, гастроэнтеролога и эпидемиолога Эндрю Т. Чана, это первая работа, в которой продемонстрирована связь между употреблением подслащенных сахаром напитков и раком желудка среди населения США. В то же время о роли питания в развитии этого вида рака пока известно сравнительно мало.

Риск возрастал у тех, кто ежедневно употреблял сладкие напитки

Учёные использовали данные двух долгосрочных исследований, проведённых американскими медицинскими работниками. Участники каждые четыре года заполняли анкеты о питании и указывали, как часто употребляют газированные напитки, лимонад, пунш и спортивные напитки. Одной порцией считали примерно 240 мл.

В целом исследователи проанализировали данные более 112 тысяч человек. За весь период наблюдения рак желудка был диагностирован у 278 участников.

«Люди, которые употребляли от одной до трёх порций в месяц, от одной до трёх в неделю и даже от четырёх до семи в неделю, по своим показателям почти не отличались от тех, кто почти никогда их не употреблял. Исключением, однако, стали те, кто употреблял такие напитки ежедневно: у них риск был в 2,45 раза выше. Именно эта привычка уже связана с диабетом 2-го типа и сердечными заболеваниями», — говорится в статье.

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Что показало исследование, посвященное диетическим напиткам

Учёные не обнаружили подобной закономерности в отношении низкокалорийных газированных напитков. Их потребление не было связано с повышением риска рака желудка, независимо от количества.

Результат не изменился и после того, как исследователи учли ряд других факторов, в частности вес, курение, употребление алкоголя, физическую активность, диабет и общее качество питания.

Отдельный анализ показал, что среди женщин эта связь была более выраженной: у тех, кто выпивал более одного сладкого напитка в день, риск был примерно в три раза выше. Среди мужчин этот показатель был ближе к двукратному, однако результат оказался статистически менее достоверным из-за небольшого количества случаев.

Учёные также проанализировали потребление фруктозы из всех источников. Среди участников, которые потребляли её в наибольших количествах, случаев рака желудка также было больше.

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Причинно-следственная связь пока не доказана

Исследователи также проверили возможную роль Helicobacter pylori — бактерии, длительная инфекция которой является одним из основных факторов риска рака желудка. Анализ доступных данных не показал, что у людей, которые чаще употребляли сладкие напитки, вероятность заражения этой бактерией была выше.

В то же время авторы предостерегают от однозначных выводов. Исследование было обсервационным: ученые лишь наблюдали за привычками участников и не определяли, какие напитки им следует употреблять. Поэтому результаты не доказывают, что сладкие напитки непосредственно вызывают рак.

Механизм возможной связи также остается неизвестным. Среди возможных объяснений учёные называют увеличение веса, инсулинорезистентность, воспалительные процессы, гормональные изменения, повреждение ДНК и изменения микробиома. Однако ни один из этих механизмов в рамках данного исследования не проверялся.

Авторы отмечают, что результаты необходимо подтвердить в других группах населения. В исследовании принимали участие американские медицинские работники в возрасте от 30 до 75 лет.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что популярный подсластитель ксилит, который часто используется в продуктах без сахара, может быть связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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