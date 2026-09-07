Смерть от рака стало вдвое больше: ученые объяснили, какую роль играет алкоголь

Алкоголь (иллюстративное фото) / © Freepik

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В США количество смертей от рака, связанного с употреблением алкоголя, возросло более чем вдвое за 1990–2023 годы. Новое исследование указывает на связь алкоголя с колоректальным раком среди взрослых.

Об этом говорится в исследовании ученых Медицинской школы Миллера Университета Майами, передает Gizmodo.

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По оценкам исследователей, количество смертей от рака, связанного с алкоголем, возросло с примерно 11,4 тысяч в 1990 году до более 23,1 тысяч в 2023-м.

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Какие виды рака связывают с алкоголем

Среди американских мужчин в возрасте 20-54 лет колоректальный рак был наиболее распространенной причиной смерти среди исследованных видов рака, связанных с алкоголем. У женщин этой возрастной группы он занял второе место после рака молочной железы.

«Самым неожиданным открытием стало широкое распространение потенциального воздействия алкоголя на разные типы рака», – отметил ведущий автор исследования, гематолог и онколог Чинмай Джани.

По его словам, связь алкоголя с раком печени широко известна, однако его вклад в развитие других онкологических заболеваний значительно менее понятен широкой общественности.

Алкоголь классифицируют как канцероген группы 1. Исследователи также обратили внимание на предыдущие работы, которые связывают даже умеренное употребление алкоголя – около 5-15 г в день – с повышенным риском рака молочной железы у женщин.

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Объясняет ли алкоголь рост рака среди молодежи

Авторы считают, что результаты могут помочь объяснить часть роста заболеваемости колоректальным раком среди младших взрослых. В то же время, исследование не доказывает, что именно алкоголь является единственной или главной причиной этой тенденции.

Ученые признают и ограничение анализа: база GBD не содержит всех индивидуальных данных пациентов, в частности, социально-экономических и других факторов, которые могут влиять на риск рака.

"Хотя минимальная безопасная доза пока неизвестна, это исследование предполагает, что снижение потребления до минимально возможного для каждого человека количества может помочь уменьшить его влияние на риск развития рака и общее состояние здоровья", - сказал Джани.

Один из авторов исследования онколог Гильберто Лопес подчеркнул, что риск рака, связанный с алкоголем, не ограничивается одним заболеванием или одной группой людей.

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Ранее мы писали, что витамин B12 необходим организму для ряда важных процессов, однако его связь с онкологическими заболеваниями оказалась неоднозначной. В различных исследованиях у людей с раком фиксировали как низкие, так и очень высокие показатели B12. В то же время ученые отмечают: имеющиеся данные пока не доказывают, что этот витамин вызывает рак.

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