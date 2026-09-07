AfD (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Успех «Альтернативы для Германии» (AfD) на земельных выборах может усилить позиции Кремля в Европе и усугубить дипломатическое положение Украины.

По мнению автора The Independent, особую роль в этом играет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, поддерживающий контакты как с представителями AfD, так и с американскими переговорщиками.

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Почему успех AfD выгоден Москве

В Москве положительно восприняли результаты партии на выборах в Саксонии-Ангальте. Дмитриев назвал их победой, которая «унижает самомнение, ограниченность, воинственность, некомпетентность и лицемерие правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца».

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По данным немецких и других европейских разведывательных источников, на которые ссылается издание, AfD получала российскую поддержку, в частности, для кампаний в социальных сетях.

Партия выступает за отмену санкций против России и возобновление поставок российских нефти и газа. Ее представители также пытались через суд остановить немецкую военную помощь Украине.

В предвыборной программе AfD на 2025 год будущее Украины связывалось с нейтралитетом и отказом от вступления в НАТО и ЕС. Автор The Independent обращает внимание, что в этом вопросе партия идет дальше позиции Дональда Трампа, который не требовал от Украины отказа от европейской интеграции.

Как Дмитриев связан с AfD и американскими переговорщиками

Автор материала называет Кирилла Дмитриева важной фигурой в попытках Кремля представить сближение с Россией как экономически выгодное.

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В частности, 3 июня Дмитриев встретился в Санкт-Петербурге с представителем AfD по внешнеполитическим вопросам Маркусом Фронмайером. После встречи он заявил, что стороны обсудили экономическое сотрудничество и возобновление бизнес-диалога между Россией, Германией и США.

«С нетерпением жду возможности построить большое БУДУЩЕЕ вместе с AfD, самой популярной партией Германии», — написал Дмитриев в X.

В тот же день он подтвердил, что поддерживает связь со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

По данным The Independent, Дмитриев также предлагал американским бизнесменам выгодные условия при поддержке размораживания российских активов в Европе. Впоследствии он, как сообщается, говорил о потенциальных «14 триллионов долларов» бизнес-возможностей для США в России при условии снятия санкций и возобновлении обычной экономической деятельности.

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Именно такую логику автор материала считает ключевой: Кремль пытается сделать сближение с Россией привлекательным не только политически, но и финансово.

Что это значит для мирных переговоров

В материале утверждается, что Дмитриев, Виткофф и Кушнер были связаны с подготовкой 28-пунктного мирного плана, по оценке автора, предусматривавшего выгодные Москве территориальные и санкционные условия, а также экономические возможности для американских компаний.

Автор также критикует подход администрации Трампа к переговорам, в частности, из-за вопросов гарантий безопасности для Украины, возможных территориальных уступок, членства в НАТО и ограничений украинской армии. Эти утверждения являются оценкой издания, а не подтверждением того, что соответствующие условия согласованы сторонами.

По мнению автора, опасность для Украины не только в отдельных решениях Вашингтона или усилении AfD. Речь идет о возможном совпадении двух процессов: продвижении выгодного Москве соглашения при посредничестве США и смещении политического баланса в Германии в пользу партии, выступающей за сближение с Россией.

В этом случае Украина может столкнуться с одновременным давлением на переговорах и ослаблением европейской поддержки. Именно этот сценарий The Independent называет главным риском даже если украинские удары по России будут продолжать создавать проблемы для Кремля.

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей - сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

Также напомним, что глава французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.

Политик отметил, что разрушенные финансы Франции требуют получения отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Барделла, по всей вероятности, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.

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