Путін отримує новий козир у Європі: чим Україні загрожує успіх AfD – The Independent

AfD (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Успіх «Альтернативи для Німеччини» (AfD) на земельних виборах може посилити позиції Кремля в Європі та ускладнити дипломатичне становище України.

На думку автора The Independent, особливу роль у цьому відіграє глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який підтримує контакти як із представниками AfD, так і з американськими переговірниками.

Реклама

Чому успіх AfD вигідний Москві

У Москві позитивно сприйняли результати партії на виборах у Саксонії-Ангальт. Дмитрієв назвав їх перемогою, яка «принижує зарозумілість, обмеженість, войовничість, некомпетентність і лицемірство правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца».

Реклама

За даними німецьких та інших європейських розвідувальних джерел, на які посилається видання, AfD отримувала російську підтримку, зокрема для кампаній у соціальних мережах.

Партія виступає за скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російських нафти й газу. Її представники також намагалися через суд зупинити німецьку військову допомогу Україні.

У передвиборчій програмі AfD на 2025 рік майбутнє України пов’язували з нейтралітетом і відмовою від вступу до НАТО та ЄС. Автор The Independent звертає увагу, що в цьому питанні партія йде далі за позицію Дональда Трампа, який не вимагав від України відмови від європейської інтеграції.

Як Дмитрієв пов’язаний з AfD та американськими переговірниками

Автор матеріалу називає Кирила Дмитрієва важливою фігурою у спробах Кремля представити зближення з Росією як економічно вигідне.

Реклама

Зокрема, 3 червня Дмитрієв зустрівся у Санкт-Петербурзі з представником AfD із зовнішньополітичних питань Маркусом Фронмаєром. Після зустрічі він заявив, що сторони обговорили економічну співпрацю та відновлення бізнес-діалогу між Росією, Німеччиною і США.

«З нетерпінням чекаю можливості побудувати велике МАЙБУТНЄ разом з AfD, найпопулярнішою партією Німеччини», — написав Дмитрієв у X.

Того ж дня він підтвердив, що підтримує зв’язок зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За даними The Independent, Дмитрієв також пропонував американським бізнесменам вигідні умови в разі підтримки розмороження російських активів у Європі. Згодом він, як повідомляється, говорив про потенційні «14 трильйонів доларів» бізнес-можливостей для США в Росії за умови зняття санкцій і відновлення звичайної економічної діяльності.

Реклама

Саме таку логіку автор матеріалу вважає ключовою: Кремль намагається зробити зближення з Росією привабливим не лише політично, а й фінансово.

Що це означає для мирних переговорів

У матеріалі стверджується, що Дмитрієв, Віткофф і Кушнер були пов’язані з підготовкою 28-пунктного мирного плану, який, за оцінкою автора, передбачав вигідні Москві територіальні та санкційні умови, а також економічні можливості для американських компаній.

Автор також критикує підхід адміністрації Трампа до переговорів, зокрема через питання гарантій безпеки для України, можливих територіальних поступок, членства в НАТО та обмежень української армії. Ці твердження є оцінкою видання, а не підтвердженням того, що відповідні умови вже погоджені сторонами.

На думку автора, небезпека для України полягає не лише в окремих рішеннях Вашингтона чи посиленні AfD. Йдеться про можливий збіг двох процесів: просування вигідної Москві угоди за посередництва США та зміщення політичного балансу в Німеччині на користь партії, яка виступає за зближення з Росією.

У такому разі Україна може зіткнутися з одночасним тиском на переговорах і послабленням європейської підтримки. Саме цей сценарій The Independent називає головним ризиком, навіть якщо українські удари по Росії продовжуватимуть створювати проблеми для Кремля.

Раніше повідомлялось, що "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, більш ніж удвічі випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца, а серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв'язків із Росією.

Також нагадаємо, що голова французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Політик зазначив, що зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

Новини партнерів

Новини партнерів