Жалкує про це все життя: принц Гаррі зробив щемливу заяву про свою маму принцесу Діану

Принц Гаррі / © Associated Press

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Принц Гаррі був ще дитиною, коли його мати Діана, принцеса Уельська, трагічно загинула в автокатастрофі 29 років тому. Від того часу принц розповідав про те, як втрата матері вплинула на нього.

Йому було 12 років, коли він отримав звістку про аварію під час відпочинку з іншими членами своєї родини в Балморалі.

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Принцеса Діана / © Getty Images

Гаррі розповів, як смерть його матері вплинула на його психічне здоров'я. Хоча він і принц Вільям поділилися безліччю особистих історій про Діану за роки, що минули після її смерті, вони також висловили жаль з приводу того, як склалися їхні останні зустрічі.

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У документальному фільмі 2017 року, який називався «Діана, наша мати», принц Гаррі розповів, що глибоко шкодує про останню розмову зі своєю матір'ю, оскільки відчайдушно хотів закінчити телефонну розмову, щоб піти погратися на вулиці, пише express.

«Я не можу точно пригадати, що саме я сказав. Але я пам'ятаю тільки те, що, напевно, все життя буду шкодувати про те, наскільки короткою була ця телефонна розмова. І якби я знав, що це останній раз, коли я розмовлятиму зі своєю матір'ю», - говорив Гаррі.

Принц Гаррі з мамою принцесою Діаною / © Associated Press

Нагадаємо, похорон принцеси Діани відбувся 6 вересня в Лондоні, в якому її сини, убиті горем, брали участь.

Принц Вільям, принц Гаррі та принц Чарльз / © Associated Press

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