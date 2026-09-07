Королева Метте-Маріт готується до незручної зустрічі на похороні свого свекра Гаральда V

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

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Йдеться про князівське подружжя Люксембургу. Підтверджено, що великий герцог Гійом та його дружина Стефанія візьмуть участь у державному похороні короля Харальда V у соборі Осло у середу, 9 вересня, представляючи Люксембург.

Це означає, що їхні шляхи перетнуться з Метте-Марит, яка минулого тижня стала королевою-консортом Норвегії після того, як її чоловік, король Гокон VIII, зійшов на трон після смерті короля Гаральда V.

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Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія / © Instagram королевской семьи Люксембурга

Королева Метте-Маріт, тоді ще кронпринцеса, фігурувала в документах, розсекречених Міністерством юстиції США у січні щодо Джеффрі Епштейна. Перебуваючи на весіллі Гійома і Стефанії, вона відправила електронного листа засудженому за сексуальні злочини Епштейну, назвавши їхнє весілля нудним.

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Опальний педофіл запитав Метте-Маріт: «Погода була надто погана, я повернувся до Нью-Йорка... як пройшло ваше весілля?». У листі у відповідь, відправленому з засекреченої адреси електронної пошти під ім'ям HKH Kronprinsessan, йшлося: «Я вмираю від нудьги. Прийдіть і врятуйте нас», цитує її слова журнал Hello!. Тоді у листі Метте-Маріт описала місце проведення як «місце, повне старих», і порівняла те, що відбувається з «якимось старим фільмом».

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт говорила, що вона та Епштейн познайомилися 2011 року через спільних друзів, а 2014 року вона припинила з ним спілкування. У березні 2026 року тоді ще кронпринцеса у відвертому телеінтерв'ю розповіла про свій зв'язок із Епштейном.

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