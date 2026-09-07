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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Ольга Фреймут замилувала розвагами з 9-річною донькою й здійснила її мрію у Лондоні

Родина насолодилася музикою та чудово провела час разом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
1 коментар
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Ольга Фреймут з донькою

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут влаштувала особливий вечір для молодшої доньки Євдокії — разом вони відвідали виступ популярного жіночого гурту Katseye у Лондоні.

9-річна дівчинка, схоже, отримала неабияке задоволення від зустрічі з улюбленими артистками. На кадрах, якими Фреймут поділилася в Instagram, Євдокія підспівує композиціям гурту та танцює під музику.

Мама й донька також влаштували невелику фотосесію просто на концерті. Для спільного виходу вони обрали схожі образи — сірі топи та джинси. Сама Фреймут при цьому доповнила вбрання досить сміливим декольте після нещодавньої мамопластики.

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут з донькою / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Телеведуча показала, як з Євдокією разом насолоджувалася шоу й супроводила допис рядком із пісні Katseye: «І так, нехай Бог благословить навіть злих дівчат».

До слова, Katseye — міжнародний жіночий попгурт, створений у форматі, натхненому традиціями K-pop індустрії. Для Євдокії це не перший спільний концерт із зірковою мамою.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Нині Фреймут разом із чоловіком Володимиром Локотком виховує двох молодших дітей — Євдокію та 10-річного сина Валерія. Від початку повномасштабної війни родина мешкає у Великій Британії.

Старша донька телеведучої, 20-річна Злата Мітчелл, живе окремо у США. Нещодавно Оля Фреймут возз'єдналася з усіма трьома дітьми під час їхнього відпочинку в Україні.

Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:32, 2026.09.07
Хорошо ей. Как и большинству оксанок. Катается по лондонам и польшам. Жизнь живут, в тот момент когда народ держат насильно в стране за закрытыми границами...
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