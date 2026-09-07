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Ольга Фреймут восхитила развлечениями с 9-летней дочерью и осуществила ее мечту в Лондоне
Семья насладилась музыкой и отлично провела время вместе.
Телеведущая Ольга Фреймут устроила особый вечер для младшей дочери Евдокии — вместе они посетили выступление популярной женской группы Katseye в Лондоне.
9-летняя девочка, похоже, получила большое удовольствие от встречи с любимыми артистками. На кадрах, которыми Фреймут поделилась в Instagram, Евдокия подпевает композициям группы и танцует под музыку.
Мама и дочь также устроили небольшую фотосессию прямо на концерте. Для совместного выхода они выбрали похожие образы серые топы и джинсы. Сама Фреймут при этом дополнила наряд довольно смелым декольте после недавней маммопластики.
Телеведущая показала, как с Евдокией вместе наслаждалась шоу и сопроводила пост строкой из песни Katseye: «И да, пусть Бог благословит даже злых девушек».
К слову, Katseye — международная женская поп-группа, созданная в формате, вдохновленном традициями K-pop индустрии. Для Евдокии это не первый совместный концерт со звездной матерью.
Сейчас Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко воспитывает двоих младших детей — Евдокию и 10-летнего сына Валерия. С начала полномасштабной войны семья проживает в Великобритании.
Старшая дочь телеведущей, 20-летняя Злата Митчелл, живет в США. Недавно Оля Фреймут воссоединилась со всеми тремя детьми во время их отдыха в Украине.