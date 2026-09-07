ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Ольга Фреймут восхитила развлечениями с 9-летней дочерью и осуществила ее мечту в Лондоне

Семья насладилась музыкой и отлично провела время вместе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
1 комментарий
Подпишитесь на нас в Google
Ольга Фреймут с дочерью

Ольга Фреймут с дочерью / © instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут устроила особый вечер для младшей дочери Евдокии — вместе они посетили выступление популярной женской группы Katseye в Лондоне.

9-летняя девочка, похоже, получила большое удовольствие от встречи с любимыми артистками. На кадрах, которыми Фреймут поделилась в Instagram, Евдокия подпевает композициям группы и танцует под музыку.

Мама и дочь также устроили небольшую фотосессию прямо на концерте. Для совместного выхода они выбрали похожие образы серые топы и джинсы. Сама Фреймут при этом дополнила наряд довольно смелым декольте после недавней маммопластики.

Ольга Фреймут с дочерью / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с дочерью / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сториз Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Телеведущая показала, как с Евдокией вместе наслаждалась шоу и сопроводила пост строкой из песни Katseye: «И да, пусть Бог благословит даже злых девушек».

К слову, Katseye — международная женская поп-группа, созданная в формате, вдохновленном традициями K-pop индустрии. Для Евдокии это не первый совместный концерт со звездной матерью.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сейчас Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко воспитывает двоих младших детей — Евдокию и 10-летнего сына Валерия. С начала полномасштабной войны семья проживает в Великобритании.

Старшая дочь телеведущей, 20-летняя Злата Митчелл, живет в США. Недавно Оля Фреймут воссоединилась со всеми тремя детьми во время их отдыха в Украине.

Комментарии (1)
Сортировать:
Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:32, 2026.09.07
Хорошо ей. Как и большинству оксанок. Катается по лондонам и польшам. Жизнь живут, в тот момент когда народ держат насильно в стране за закрытыми границами...
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie