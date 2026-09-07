Переговоры в Москве и Киеве дали результат: Уиткофф раскрыл следующий шаг

Стив Уиткофф / © Associated Press

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Американская делегация посетила Москву и Киев для обсуждения путей завершения русско-украинской войны. По словам специального представителя президента США Стива Уиткоффа, переговоры дали «существенный прогресс», в частности, в планировании новых трехсторонних встреч.

Об этом Уиткофф написал в социальных сетях.

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"По указанию президента Трампа, переговорщики Соединенных Штатов посетили Москву и Киев, чтобы способствовать дальнейшему диалогу для прекращения российско-украинской войны", - отметил он.

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По словам спецпредставителя, перед поездкой российская и украинская стороны договорились о трехдневном запрете обстрелов, чтобы обеспечить проведение переговоров.

В Москве и Киеве Уиткофф, Джаред Кушнер и представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США встретились с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американская делегация обсудила с каждой стороной предложения другое.

В Киеве к переговорам также присоединились советники национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

«Был достигнут существенный прогресс, в частности, по планированию дополнительных трехсторонних переговоров», — заявил Уиткофф.

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Он добавил, что президент США Дональд Трамп работает над прекращением войны и достижением продолжительного мира.

Переговоры в Киеве — что известно

Напомним, 6 сентября представители Дональда Трампа находились в Киеве, где обсуждали пути завершения войны России против Украины. По словам Владимира Зеленского, он провел два двусторонних раунда переговоров с делегацией США и один многосторонний — с участием советников по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Стороны обсудили гарантии безопасности, экономическую поддержку Украины, поставку необходимых средств ПВО и пакет помощи в преддверии зимы. После встречи Украина, США и европейские партнеры договорились продолжить переговоры.

В Белом доме встречи назвали «содержательными» и сообщили, что в ближайшие недели планируют объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса с участием США, России и Украины.

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В тот же день Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сделали первые заявления по итогам переговоров по завершению войны.

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