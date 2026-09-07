- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 3 мин
Мир или тупик? аналитик раскрыл, что на самом деле означает визит Уиткоффа и Кушнера в Киев
По мнению украинского аналитика, мирный процесс, начатый Дональдом Трампом, выстроен таким образом, что скорее имитирует движение к переговорам, чем создает условия для завершения войны.
Визит в Киев спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера не означает, что мир между Украиной и Россией стал ближе.
Такое мнение высказал старший аналитик Центра инициатив «Вернись Живым», аналитик Национального института стратегических исследований, военный и политический эксперт Николай Белесков.
По его мнению, сам мирный процесс, начатый Дональдом Трампом, выстроен таким образом, что сейчас скорее имитирует движение к переговорам, чем создает условия для завершения войны.
США наконец-то услышали позицию Украины
По словам эксперта, в 2025 году американские представители в рамках мирного процесса фактически сосредотачивались на контактах с Москвой, после чего Украине приходилось противостоять российским требованиям при поддержке европейских партнеров.
Теперь же представители США приехали в Киев, чтобы напрямую услышать украинскую позицию. Она остается неизменной: Украина готова к прекращению войны по нынешней линии фронта, но не соглашается на уступки по территориям, суверенитету и безопасности.
Визит Уиткоффа и Кушнера не означает изменение политики США
Белесков отмечает, что появление американских посредников в Киеве не означает, что кто-то в администрации Трампа вдруг стал более проукраинским.
По его мнению, это, прежде всего, результат того, что Украина смогла усилить свою переговорную позицию на поле боя. В частности, поддержка Европы и развитие роботизированных систем позволили Украине сдерживать темпы российского наступления и не допустить масштабных прорывов обороны. В то же время, Украина наращивает масштаб и темп ударов по территории России.
Мирный процесс не близок к завершению войны
В то же время, главная проблема, по оценке Белескова, заключается в самой конструкции мирного процесса. Эксперт считает, что переговорный процесс при администрации Трампа в настоящее время выстроен таким образом, что не приближает мир.
Причина — отсутствие реального поля для компромисса между Украиной и Россией. Стороны имеют принципиально разные позиции относительно своих интересов и условий завершения войны.
При этом США, по словам Белескова, не смогли системной политикой поддержки Украины и давлением на Россию заставить Москву существенно снизить свои требования.
Переговоры живут отдельно от войны
По мнению эксперта, нынешний мирный процесс фактически существует параллельно реальной динамике войны.
Сила переговорной позиции Украины и России определяется прежде всего их способностью продолжать боевые действия, привлекать необходимые ресурсы, удерживать фронт и наносить удары по тылу противника. Поэтому сам факт встреч американских посредников с представителями Украины не означает автоматического приближения к завершению войны.
«Мирный процесс, плюс большая политика США в отношении войны, живут параллельной жизнью от динамики войны, где сила переговорных позиций определяется способностью сторон функционировать дальше, несмотря на взаимный обмен ударами, и привлекать ресурсы для действий по фронту и ударов по тылу», — написал эксперт.
Киев вынужден «танцевать этот танец»
Белесков отмечает, что украинские власти вряд ли будут публично заявлять о бесперспективности нынешнего формата переговоров, поскольку Киеву необходимо продолжать взаимодействие с США.
«Понятно, что наша власть не скажет, что мирный процесс имени Дональда Трампа мертворожденный из-за того, как организован. Не скажет, потому что мы должны танцевать этот танец», — отметил он.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев — последние новости
Напомним, 6 сентября после визита в Москву в Киев прибыли спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер. После переговоров с украинской делегацией Уиткофф поблагодарил за гостеприимство.
Комментируя переговоры в Киеве, Уиткофф назвал их «очень содержательными», «основательными» и «важными». Он заявил, что американская сторона готова продолжать работу столько, сколько потребуется.
После переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Киеве Владимир Зеленский сообщил о готовящейся новой встрече Украины, США и Европы. Над мирным пакетом и трехсторонним форматом работает Америка.