Украина и США провели первый раунд переговоров в Киеве: есть ли результат и что дальше

Мирные переговоры в Киеве / © Associated Press

Реклама

В Киеве 6 сентября продолжаются несколько раундов переговоров между Украиной и США по приближению мира в Украине. Сейчас есть первые ключевые заявления и результаты двух раундов переговоров.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Реклама

Первый раунд переговоров с Уиткоффом и Кушнером завершился

Сегодня, 6 сентября, в Киеве продолжаются переговоры со спецпосланниками из США, которые вчера посещали Москву. Переговорную группу возглавляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Реклама

В переговорную группу от Украины, судя по фото, вошли: председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица.

После короткой паузы ко второму этапу переговоров присоединятся советники безопасности Франции, Британии и Германии.

Первое заявление Уиткоффа после переговоров

Стив Уиткофф после второго этапа переговоров сделал заявление:

«Спасибо вам большое, господин президент. Мы прекрасно проводим здесь время, гостеприимство непревзойденное, это действительно замечательно. Приехали сюда на поезде».

Реклама

Также он добавил, что Украина «имеет отличную команду»:

«У вас прекрасная команда: Дэвид, Рустем и все наши добрые друзья — Кирилл и Сергей, и, конечно, Эмануэла, Гюнтер и Джонатан».

«Я сказал бы, что у нас состоялся очень содержательный разговор — основательный, важный, и мы очень обнадежены и готовы продолжать работу сегодня столько, сколько понадобится», — подытожил Стив Уиткофф.

Что заявил Джаред Кушнер

Джаред Кушнер добавил, что необходимо создать условия для долгосрочного, длительного мира и президент США Дональд Трамп хотел бы это увидеть:

Реклама

«На самом деле мы хотели подчеркнуть и донести, что это очень, очень сложная и запутанная проблема, но она стоит того, чтобы ее решить — не просто найти способ завершить нынешнюю войну, а создать надлежащие условия и договоренности для долгосрочного, длительного мира, который позволит Украине использовать ту невероятную храбрость, изобретательность и силу, благодаря которым она прошла сквозь последние годы войны, чтобы построить великое государство, которое полностью реализует свой потенциал», — начал Кушнер.

«И президент Трамп действительно хотел бы это увидеть. Многие политики пугаются сложных вызовов. Президент Трамп всегда говорит: что чем это тяжелее, тем больше оно того стоит. Надо выложиться на полную. Поэтому он полон решимости положить конец этой войне, остановить гибель людей, принести облегчение семьям и, надеемся, заняться тем, что он любит больше всего — сосредоточиться на инвестициях и бизнес-возможностях, чтобы страны сблизились, и чтобы это возможно и народов Европы вместе».

Кушнер поблагодарил партнеров в Германии, Франции и Великобритании за согласие и сотрудничество на каждом шагу.

«Надеемся, эта поездка позволит найти новые пути для продвижения внешней безопасности. Мы многое узнали во время этого визита. Впрочем, даже когда мы не находимся в таких поездках, постоянно идет много переговоров. Мы общаемся с Рустемом, Давидом, Кириллом и Сергеем почти каждый день, поэтому неустанно двигаемся вперед, ища путь положить этому конец. Благодарю вас за гостеприимство, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной результативной работы. Большое спасибо».

По состоянию на 17:40 в Киеве завершились первые два этапа мирных переговоров. Сейчас начинается третий этап. После этого участники переговоров выйдут к представителям прессы.

Корреспондентка ТСН Елена Чернякова с места событий сообщает, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на переговорах находится в футболке с надписью «Киевский режим». Футболки с такой же надписью президент поручил подготовить и американским гостям.

Заявление Владимира Зеленского во время переговоров

После двух этапов переговоров со спецпосланниками США и иностранными партнерами президент Украины Владимир Зеленский сделал короткое заявление:

«Для нас очень важно, что в Украине сегодня главные переговорщики президента Трампа. Мы провели две дискуссии. Я очень рад, что сейчас мы приходим к третьей дискуссии», — сказал Зеленский.

Уиткофф шокировал заявлением о Путине

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что встречи с российским лидером будут на самом верху списка его лучших воспоминаний после выхода на пенсию.

Такое подобострастное заявление прозвучало на фоне продвижения администрацией Дональда Трампа переговоров по завершению войны. От представителя США, эти слова выглядят особенно цинично на фоне агрессии России против Украины и гибели мирных жителей, которые продолжаются.

Несмотря на регулярные визиты Уиткоффа в Москву в течение почти года, его попытки добиться прекращения войны остаются безуспешными. По данным Bloomberg, ожидания от этих переговоров с участием Уиткоффа и Джареда Кушнера оценивались как очень низкие, ведь в Кремле не видели причин считать, что американские представители привезли предложения, которые Москва готова принять.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров