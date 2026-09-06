Екатерина Кухар похвасталась развлечениями в бассейне с 11-летней дочерью, которая растет копией Стоянова

Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская прима-балерина Екатерина Кухар похвасталась развлечениями в бассейне с 11-летней дочерью от танцора Александра Стоянова.

Знаменитость говорит, что лето официально уже подошло к концу. Однако танцовщице еще хочется насладиться яркими и жаркими днями. А погрузиться в атмосферу лета Екатерине Кухар помогают фотографии, которые она успела наделать.

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В частности, балерина похвасталась развлечениями в бассейне. Сама Екатерина Кухар загорала на надувном крабе. А вот ее 11-летняя дочь Настя охотно плавала, ныряла и активно проводила время в воде.

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Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

«Лето официально закончилось. Неофициально — еще нет. В архивах остались красивые дни, так что не вижу причин не продлить его хотя бы в карусели! Пусть это будет мой лет реверанс», — поделилась танцовщица.

Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Пользователи отметили, что такие кадры у них вызывают летнюю ностальгию и желание поехать на отдых. Кроме того, и Екатерине Кухар, и ее дочери написали приятные комплименты. Некоторые отметили, что Настя — растет просто копией своего папы Александра Стоянова.

Екатерина Кухар с дочерью / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, недавно Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе высказалась о личной жизни. Оказывается, знакомые балерины уже ищут ей кавалера.

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