Картофель, попкорн, замороженные овощи, какао и кофе на самом деле полезнее, чем вы думали / © Фото из открытых источников

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Многие популярные продукты питания получили плохую славу исключительно из-за распространенных и не совсем правдивых диетических мифов. Однако оказывается, что их сознательное добавление в ежедневное меню может принести реальную пользу без вреда для организма.

О перечне еды, которую несправедливо вычеркивают из списка покупок, сообщает Tee Gotuje.

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Неожиданные факты: замороженные овощи, попкорн и картофель

Вопреки распространенному мнению, замороженные овощи и фрукты могут содержать гораздо больше ценных витаминов, чем свежие импортные плоды. Это объясняется тем, что их замораживают всего через несколько часов после сбора, что позволяет избежать потери полезных веществ во время длительной транспортировки.

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Также несправедливо оценивают попкорн, который при условии самостоятельного приготовления на небольшом количестве кокосового масла становится богатым источником клетчатки и полифенолов . Однако следует категорически избегать готовых вариантов для микроволновки, поскольку они поставляют в организм вредные затвердевшие жиры и избыточное количество соли.

Обычный картофель также ложно обвиняют в содействии набору веса, хотя сто граммов этого продукта содержат всего около восьмидесяти калорий. Главное помнить о правильной термической обработке, которая заключается в классической варке без добавления высококалорийных ингредиентов типа сливочного масла или молока.

Напитки и суперфуды: настоящее лицо кофе и какао

Натуральное какао без добавления сахара или сухого молока является полноценным суперфудом, обеспечивающим мощную дозу антиоксидантов , витаминов и минералов. Именно поэтому чистый какао-порошок должен обязательно присутствовать в сбалансированном рационе каждого человека, который работает на здоровое питание.

Кофе же, часто обвиняемый в раздражении желудка и повышении давления, при умеренном потреблении прекрасно поддерживает нервную систему. Полифенолы в ее составе активно защищают человеческий организм от разрушающего окислительного стресса и снижают риск ожирения печени .

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Баланс в питании: как разумно составлять меню

Диетологи рекомендуют применять гибкое правило «восемьдесят на двадцать», которое помогает избегать изнурительных крайностей в ежедневном питании. Согласно этому принципу, основную часть меню должна составлять здоровая и минимально обработанная пища, а меньшую часть можно безопасно выделить на любимые вкусности.

Жесткие диеты чаще всего завершаются быстрыми срывами, в то время как адаптивный подход значительно облегчает постоянное соблюдение правильных привычек на протяжении всей жизни. Такая разумная свобода выбора намного полезнее для ментального здоровья , ведь она предотвращает чрезмерный стрес из-за ограничений в пище.

Финальные изменения в фигуре зависят исключительно от строгого контроля калорий, поэтому для похудения нужно просто потреблять меньше энергии, чем тратится. Весь этот процесс необходимо обязательно подкреплять регулярной физической активностью, оказывающей прекрасное влияние на иммунную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

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