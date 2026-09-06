"Этот вопрос войны на выживание": Зеленский объяснил геополитическое значение битвы за Донбасс

Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Во время совместной пресс-конференции с американскими гостями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины относительно Донбасса остается неизменной. По его словам, ситуация на востоке — это вопрос не только одного региона, но и всей войны на истощение и выживание.

Зеленский отметил, что Донбасс является главной территориальной целью РФ и геополитическим форпостом Украины. Он также предположил, что после выборов в России враг может произвести мобилизацию именно для усиления этого направления.

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«Вопрос Донбасса, это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны. Войны и на выживание, и на истощение. И это территориальный вопрос, являющийся целью российской стороны. Ну и понятно, что является таким предлогом Украины по многим вопросам, кстати. То, что я вам сказал, что мы усилились на поле моря и на востоке, там, где враг активен, там, где есть более личный состав, там где, я считаю, после выборов будет в России, будет мобилизация исключительно для этого направления», — сказал он.

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Президент подчеркнул, что именно устойчивость украинских военных на фронте делает возможным дипломатический процесс, ведь без сильной позиции на поле боя возможны только ультиматумы со стороны агрессора. Несмотря на дефицит финансирования и вызовы зимнего периода, Украина существенно укрепила свои силы за последний год.

Также Владимир Зеленский заявил о том, что Украина совместно с США и европейскими партнерами в ближайшее время подробно проанализирует несколько новых идей по достижению мира. Он призвал дать время на глубокий анализ наработок, прежде чем выносить их на публичное обсуждение.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, спецпредставители Трампа прибыли в Киев. В Украину они ехали поездом. Россияне не дали гостям прилететь самолетом, хотя аэропорты в Украине были готовы, отметил президент Владимир Зеленский.

До этого, 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

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